Yapay zeka nedeniyle işini kaybetme korkusu, günümüz iş dünyasında giderek daha yaygın bir endişe haline geliyor. Bu korkunun, bireyin yaşam kalitesini düşürebileceğine dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, “Yapay zeka nedeniyle işini kaybetme korkusu, bir diğer adıyla Post-Luddism sadece ekonomik güvenceyi tehdit etmekle kalmaz aynı zamanda bireyin psikolojik sağlığını da olumsuz etkileyebilir.” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, yapay zeka teknolojisinin hızla ilerlemesiyle ortaya çıkan işini kaybetme korkusu, bir diğer adıyla Post-Luddism hakkında bilgi verdi.

Post-Luddism, psikolojik sorunları tetikleyebilir!

Teknolojinin hızla ilerlemesi ve yapay zekanın günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmesinin, iş dünyasında önemli değişikliklere yol açtığını hatırlatan Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, “Bu değişiklikler, bazı bireylerde işlerini kaybetme korkusuna neden olabilir.” dedi.

Yapay zeka nedeniyle işini kaybetme korkusu, bir diğer adıyla Post-Luddism’in sadece ekonomik güvenceyi tehdit etmekle kalmadığını aynı zamanda bireyin psikolojik sağlığını da olumsuz etkileyebileceğine dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, “Kişi belirsizlik ve teknolojinin gerisinde kalma kaygısı ile yetersizlik hissine sahip olabilir. Teknolojinin gelişmesi ile beraber kişilerde bazı semptomlar görülebilir.” şeklinde konuştu.

Bu belirtiler Post-Luddism’e işaret ediyor olabilir…

Kaygı ve stres, özsaygı ve özgüven kaybı, gelecek kaygısı ve belirsizlik gibi semptomların Post-Luddism’e işaret ettiğini aktaran Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, şöyle devam etti:

“İş kaybetme ihtimali kaygı ve strese sebebiyet verebilir. İş güvencesinin azalması, bireyin kendini değersiz hissetmesine yol açabilir ve bu da uzun vadede ciddi psikolojik sorunlara neden olabilir. Kaygı düzeyi arttıkça, iş performansı ve yaşam kalitesi olumsuz etkilenir. Hayatta kalmaya dair sorgulamalar başlayabilir. İşini kaybetme korkusu, bireyin özsaygı ve özgüveninde düşüşe yol açabilir. İş, bir bireyin kimliğinin önemli bir parçasıdır ve iş kaybı, kişinin kendini işe yaramaz hissetmesine neden olabilir. Özsaygı eksikliği, depresyon ve anksiyete gibi psikolojik sorunları tetikleyebilir. Gelecekle ilgili belirsizlik, bireylerde ciddi kaygılara yol açabilir. İşini kaybetme korkusu, gelecekle ilgili plan yapma yeteneğini olumsuz etkileyebilir ve bireyin kendini güvende hissetmesini zorlaştırabilir. Bu belirsizlik hissi, kişinin hem kişisel hem de profesyonel yaşamını olumsuz etkileyebilir.”

Değişikliklere uyum sağlamak, iş kaybı korkusuyla başa çıkmaya yardımcı olabilir…

Post-Luddism ile baş etmek için atılabilecek bazı önemli adımlara değinen Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, “Teknolojik değişikliklere uyum sağlamak için sürekli öğrenme ve kendini geliştirme, bireyin iş güvencesini artırabilir. Yeni beceriler kazanmak, bireyin iş piyasasında rekabetçi kalmasına yardımcı olabilir.” dedi.

Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, “Değişen iş piyasasına uyum sağlamak, bireylerin farklı kariyer yollarına açık olmalarını gerektirir. Esneklik, bireyin stres seviyesini azaltabilir ve iş kaybı korkusuyla başa çıkmasına yardımcı olabilir. Aile, arkadaşlar ve iş arkadaşlarıyla olan ilişkiler, bireyin stres ve kaygı düzeyini azaltmada önemli bir rol oynar. Sosyal destek, bireyin kendini daha güvende hissetmesine yardımcı olabilir. Psikolojik destek almak, bireyin iş kaybı korkusuyla başa çıkmasına yardımcı olabilir. Bir terapist bireyin duygusal tepkilerini yönetmesine ve daha sağlıklı baş etme stratejileri geliştirmesine yardımcı olabilir.”