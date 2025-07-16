Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Tekirdağ Şarköy’de devam eden orman yangınına 15 uçak, 19 helikopter, 76 arazöz, 4 iş makinesi ve 509 personelle yoğun bir şekilde müdahale ediyor.TEKİRDAĞ (İGFA) - Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde devam eden orman yangınına karşı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tüm imkanlarını seferber etti.

OGM’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yangını kontrol altına almak için 15 uçak, 19 helikopter, 76 arazöz, 4 iş makinesi ve 509 personelin havadan ve karadan aralıksız çalıştığı belirtildi. “Ormanın Kahramanları” olarak anılan ekipler, yangını bir an önce söndürmek için gece gündüz mücadele ediyor.

https://twitter.com/OGMgovtr/status/1945414009672343646

Şarköy’deki yangının, İstiklal Mahallesi Kaytan mevkisinde başlayan anız yangınının rüzgarın etkisiyle ormana sıçramasıyla büyüdüğü, Şenköy, Kocaali ve Kızılcaterzi mahallelerini tehdit ettiği ifade edildi.

Ekipler, yerleşim yerlerini korumak ve alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.