"Kuantum 51” albümüyle geçtiğimiz yaza damga vuran Tarkan, şimdi Avrupa’daki sevenleriyle buluşuyor. Şahmeran Entertainment ve Hitt Prodüksiyon organizasyonuyla Nisan ayında başlayan Avrupa Turnesi, Haziran ayına kadar devam edecek.İSTANBUL (İGFA) - Avrupa Turnesine Rotterdam ile başlayan Tarkan, turnenin ikinci ayağı olarak Düsseldorf’ta sahne aldı. 12 Nisan konserine gösterilen yoğun ilgi ve biletlerin kısa sürede tükenmesinden dolayı turnenin Düsseldorf ayağına bir konser daha eklenerek konser sayısı ikiye çıkarıldı. Megastar Tarkan, 12 ve 13 Nisan’da Düsseldorf PSD Bank Dome’da tüm sevenleriyle bir araya geldi.

Tarkan’a sahnede elektro gitarda Can Şengün, bass gitarda Alp Ersönmez, davulda Volkan Öktem, akustik gitarda Ayhan Günyıl ve Ateş Berker Öngören, klavyede Serhat Ersöz ve Matthew Erdem, vokallerde Faruk Emre Kürklüoğlu ve Ozan Öztürk eşlik etti.

Sahne tasarımını ve prodüksiyon amirliğini Can Besbelli’nin üstlendiği turne kapsamında Tarkan, izleyicisine Ahmet Rüstem Ekici ve Hakan Sorar tarafından yapay zeka ile hazırlanan özel bir intro ile merhaba diyor. Sahnedeki led video içerik tasarımları ise Salih Aksu tarafından hazırlandı.