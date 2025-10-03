Geleceğe umutla, binlerce öğrenciye dokunan TAD Bursa, yeni sezonu birlik ve dayanışma ile başlattıBURSA (İGFA) - Gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ve verdikleri burslarla bugüne dek binlerce öğrencinin hayatına dokunan TAD Bursa Şubesi, yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ve verdikleri burslarla bugüne dek binlerce öğrencinin hayatına bir Anne şevkatiyle dokunan Türk Anneler Derneği Bursa Şubesi (TAD) yeni sezonun ilk kahve buluşması ve sezon açılışını Dobruca’da bulunan İncir Event gerçekleştirdi.

Tüm üyelerin katıldığı ve keyifli sohbetler eşliğinde gerçekleştirilen kahveli toplantı da üyeler bol bol sohbet etti. Buluşmanın açılış konuşmasını yapan TAD Bursa Şubesi Başkanı Yasemin Mutlu, yeni sezonda yapılacak başarılı çalışmalar hakkında üyelere bilgiler verdi.

Çalışmalara tüm hızıyla devam edeceklerin söyle Başkan Yasemin Mutlu üyelerden büyük bir özveri beklediğini söyledi. Yasemin Mutlu’nun konuşmasının ardından toplantıya konuk olarak katılan Makyaj Artisti Ülker Azizova uygulamalı mini bir sunum yaptı.

Azizova sunumunda günlük makyajın nasıl yapılması gerektiğini ve tonda makyaj malzemesinin nasıl kullanılması gerektiğini uygulamalı biçimde anlattı. Sunum sonrası TAD Bursa Şubesi Başkanı Yasemin Mutlu verdiği bilgilerden dolayı Ülker Azizova ‘ya teşekkür etti.