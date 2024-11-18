Kamuoyunda uzun bir süredir yıl sonu sona itibariyle sona ereceği duyurulan eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresi 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.ANKARA (İGFA) - Eski tip srücü belgelerinin yenilenme süresinin uzatımına yönelik açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

Bakan Yerlikaya, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen sürenin mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Halihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunduğu kaydedilen açıklamada, Bakan Yerlikaya, "Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim" çağrısında bulundu.