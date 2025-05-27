Sivas Zara’daki Hemgrup Madencilik kömür ocağında patlama: 1 yabancı uyruklu işçi öldü, 2 işçi yaralandı. “ÇED Gerekli Değildir” kararı ve durdurma kararına rağmen kaçak faaliyet yürüten ocak, denetimsizlik ve kopyala-yapıştır ÇED dosyasıyla faciaya davetiye çıkardı. CHP’li Karasu, Meclis’e taşıdı.SİVAS (İGFA) - Sivas’ın Zara ilçesi Kardere köyü Yanık Mezrası’ndaki Hemgrup Madencilik’e ait kömür ocağında yaşanan patlama, 1 yabancı uyruklu işçinin ölümüne ve 2 işçinin yaralanmasına neden oldu. Facianın, denetimsizlik, kaçak çalışma ve usulsüzlüklerle göz göre göre geldiği ortaya çıktı.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, “Bu bir kaza değil, cinayet” diyerek konuyu TBMM'ye taşıdı.

Madenin, 2014’te Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nden ruhsat aldığı, ancak 2023 Eylül’ünde yeraltında daimi nezaretçi ataması yapılmaması ve Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Poliçesi olmaması nedeniyle durdurma kararı verildiği belirlendi. Jandarma tebliğine rağmen ocağın kaçak olarak faaliyetine devam ettiği tespit edildi. Ayrıca, şirketin sadece 2 işçi çalışıyormuş gibi bildirim yaparak, çoğunluğu yabancı uyruklu işçileri kaçak ve ucuz işgücü olarak çalıştırdığı, şikayetlerin ise sonuçsuz kaldığı iddia edildi.

KOPYALA-YAPIŞTIR ÇED DOSYASI

2024 Haziran’da ocağın kapasitesi, 600 bin tondan 2 milyon 540 bin tona çıkarıldığını anımsatan Milletvekili Karasu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “ÇED Gerekli Değildir” kararı verdiği kapasite artışı için hazırlanan ÇED dosyasının, Van Erciş’teki bilgilerin kopyalanıp yapıştırıldığı ortaya çıktığını, bölge halkı ve STK’ların, projenin su kaynakları, tarım arazileri ve doğaya zarar vereceği uyarıları ise dikkate alınmadığını öne sürdü.

Milletvekili Karasu, “Durdurma kararına rağmen kaçak çalışma, kopyala-yapıştır ÇED dosyası ve kaçak göçmen işçiler... Bu facia göz göre göre geldi. ÇED süreci işletilmediği için içme suyu zarar gördü, tarım ve hayvancılık tehdit altında. Sorumlular derhal cezalandırılmalı” dedi.

Milletvekili Karasu, Çevre ve Çalışma Bakanlıklarına soru önergeleriyle, denetimsizlik ve çevresel tahribatın hesabını sordu