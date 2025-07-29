Türkiye’yi etkileyen sıcak hava dalgası nedeniyle artan klima kullanımı dolayısıyla uzmanlar, çocuk sağlığı konusunda uyarırken, yanlış kullanımın hastalık riskini arttırdığını kaydetti.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası, özellikle çocuklu ailelerde klima kullanımını gündeme getirdi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Üzeyir İsmayilzada, yüksek sıcaklıkların çocuklarda halsizlik, sıvı kaybı, güneş çarpması ve uyku bozukluklarına yol açabileceğini belirterek, bilinçli klima kullanımının önemini vurguladı. Ancak yanlış kullanım, bağışıklığı zayıflatıp üst solunum yolu enfeksiyonlarından bronşite kadar çeşitli hastalıkları tetiklediğine dikkati çeken

Dr. İsmayilzada, klimadan çıkan soğuk havanın çocuklara direkt temasının kas spazmları, soğuk algınlığı ve solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabileceğini, ani ısı değişimlerinin ise vücut direncini düşürebileceğini belirtti.

İdeal oda sıcaklığını 23-24°C, nem oranını yüzde 40-60 arasında tutmayı öneren Dr. İsmayilzada, klimanın filtrelerinin ayda bir temizlenmesini, aksi halde mikrop ve toz yayarak alerji ve astımı tetikleyebileceğini ifade etti.

UYKU VE KONUMLANDIRMA

Uyku sırasında klimanın sürekli çalışmasının çocuklarda üşüme ve kas ağrılarına yol açabileceğini söyleyen İsmayilzada, zaman ayarıyla kapanacak şekilde ayar yapılmasını ve nemlendirici kullanılmasını tavsiye etti. Klimanın, çocuğun üzerine üflememesi için tavana yönlendirilmesi ve oyun/uyku alanlarından uzak konumlandırılması gerektiğini vurguladı.

Sıcak havalarda bol su tüketimi ve vitamin-mineral açısından zengin beslenmenin bağışıklığı desteklediğini belirten Dr. Üzeyir İsmayilzada, klima nedeniyle su kaybının maskelenmemesi için ebeveynlerin çocukların sıvı alımını takip etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.