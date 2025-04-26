Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, “ASM’lerin güvenliği görmezden gelinemez, ısrarla güvenli kamu binası talep ediyoruz” dedi.ANKARA (İGFA) - Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"23 Nisan 2025 İstanbul depremi, bir kez daha ülkemizin sarsılmaz deprem gerçekliğini gözler önüne serdi. Ancak bu konu, özellikle Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) açısından sadece afet sonrası değil, her zaman gündemde olmalı. Ülke genelinde yaygın ve dağınık bir yerleşime sahip olan ASM’lerin depreme uygunluğu, ne yazık ki ciddi bir endişe kaynağıdır.

Sağlık Bakanlığı’nın mevzuatında Depreme Dayanıklılık Önceliği Yok!

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük; “ASM’ler, her mahallede hizmet sunmaları nedeniyle stratejik bir öneme sahip. Buna rağmen, Sağlık Bakanlığı denetimlerinde depremle ilgili hiçbir kriter aranmıyor. Yeni açılacak bir sanal ASM için kapı genişliğinden rampa eğimine kadar pek çok ayrıntı şart koşulurken; binanın yaşı, deprem yönetmeliğine uygunluğu ya da dayanıklılığı sorgulanmıyor.” dedi.

Sözlerine devam eden Dr. Mengücük; “İstanbul ve İzmir gibi yüksek riskli bölgelerde, yıkım kararı verilen binalarda Aile hekimlerinden buraları boşaltmaları isteniyor fakat kamu tarafından alternatif bir yer gösterilmiyor. Hekimlerin kendi imkânlarıyla yeni mekânlar bulması istendiğine de dikkat çekti.

ASM’ler Afet Durumlarında Güvenli Noktalar olmalı!

Birlik ve Dayanışma Sendikası olarak talebimiz nettir: ASM’ler; depreme dayanıklı, müstakil, sağlık hizmetine uygun kamu binaları olmalıdır. Güçlendirilmiş, mühendislik standartlarına uygun şekilde inşa edilen ASM’ler, olası afet durumlarında hem sağlık hizmetinin sürekliliğini sağlar hem de bölgenin acil ihtiyaçlarına yanıt verebilir.

Ancak bugüne kadar ne deprem ne de başka olağandışı durumlar için birinci basamak sağlık hizmetlerinin rolünü ciddiyetle ele alan bir kamu planlaması yapılmamıştır.

Koruyucu Hekimlik, Deprem Güvenliğini De Kapsamalı…

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde koruyucu hekimliği önceleyen bir yaklaşımı savunuyoruz. Erken tanı ve önleme çabasını her hastalık için sürdürüyoruz. Aynı duyarlılıkla, ASM’lerin fiziksel güvenliği için de önleyici yaklaşımlar benimsenmelidir. İstanbul'da 1000'in üzerinde ASM bulunuyor. Yaklaşık %70’i kamu binasında yer alırken kalanlar hekimlerce kiralanan, genellikle apartman zemin katlarındaki mekânlar. Bu merkezlerin fiziksel koşulları hekimler tarafından sağlanıyor. Ancak olası bir depreme dayanıklı olup olmadıkları açısından önemsenmiyor.

Yıllardır İstanbul’da büyük bir depremin beklendiği biliniyor. Ancak bugüne kadar ASM’leri merkeze alan hiçbir ciddi yeniden yapılandırma çalışması yapılmadı. Bu ihmalin faturası çok ağır olabilir."