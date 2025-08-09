Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentte toplu taşıma hizmetinde kullanılan araçların sayısını yeni alımlarla artırmaya ve mevcut filoyu yenilemeye devam ediyor.SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, kent içi toplu taşımada araç filosunu daha güçlü hale getirmek için yürüttüğü çalışmaları hız kesmeden sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi aldığı yeni otobüslerle kentte toplu taşımayı daha hızlı ve daha konforlu hale getirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda geçen yıl Ekim ayında 10 adet körüklü otobüs, bu yıl içinde ise 25 adet 12 metrelik, engelli erişimine uygun alçak tabanlı solo tipi otobüs alınarak ulaşım filosunu dahil edilmişti. Son olarak 10 adet 18 metrelik körüklü otobüsün daha alımı yapıldı. Böylece toplu taşımada kullanılacak körüklü otobüslerin sayısı 20’ye yükseldi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan tarafından kente yeni kazandırılan toplam otobüs sayısı ise 45 oldu.

Yeni alınan 146 yolcu kapasiteli 10 körüklü otobüs Samsun’a getirildi. Körüklü otobüsler özellikle uzunluğu ve yüksek yolcu kapasitesiyle dikkat çekiyor. Araç filosuna yeni kazandırılan otobüslerle Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan SAMULAŞ A.Ş. tarafından verilen toplu taşıma hizmetinin daha kaliteli ve konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

‘Ulaşım her zaman önceliğimiz’

Ulaşımla ilgili yapılan her çalışmayı atılan her adımı büyük titizlikle gerçekleştirdiklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Konforlu ve hızlı ulaşım hedefimiz doğrultusunda kent içi toplu taşımada yer alan araç filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda son olarak 10 körüklü otobüsümüzü daha filomuza dahil ettik. Bu güzel haberi hemşehrilerimizle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm birimlerimizle Samsun’umuza hizmet etmek için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Ulaşım alanındaki her çalışma her zaman bizim önceliğimiz. Hemşehrilerimize daha konforlu bir şekilde toplu taşıma hizmeti sunmak için peş peşe adımlar attık. Göreve geldikten sonra hızla 10 adet körüklü otobüsümüzü şehrimize kazandırmıştık. Ardından bu yıl içinde yaptığımız yeni alımlarla toplamda 25 adet 12 metrelik solo tipi otobüslerimizi toplu taşıma filomuza dahil ettik. Şimdi de 10 tane daha körüklü otobüsün alımını tamamladık. Yeni körüklü otobüslerimiz de kentimize ulaştı. Böylece kent içi toplu taşımada araç filomuzu çok daha güçlü hale getirmiş olduk. Yeni otobüslerimiz şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.