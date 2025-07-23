Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen turizm tanıtım gezisi kapsamında,Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileri ve Özel Necip Fazıl Kısakürek Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileri şehrin eşsiz doğal ve tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen turizm gezileri tüm hızıyla devam ediyor.

Son olarak Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileri ve Özel Necip Fazıl Kısakürek Erkek Öğrenci Yurdu öğrencilerinin misafir edildiği programlarda, Sakarya’nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin bulunduğu merkezler ziyaret edildi.

Program kapsamında ilk olarak İl Ormanı Tabiat Parkı, Pamukova Esentepe Parkı ve Taraklı’nın tarihi sokakları ile doğal dokusu ziyaret edildi. Sakarya’nın doğayla iç içe kimliğini yakından tanıyan öğrenciler, doğanın sunduğu huzuru ve kültürel mirasın izlerini bir arada deneyimledi.

Etkinliklere 2025 Türkoloji Yaz Okulu Programı çerçevesinde TÖMER’in misafiri olarak gelen Yunus Emre Enstitüsü öğrencileri de katıldı. Sapanca Gölü’nün büyüleyici sahilinden Acarlar Longozu’nun eşsiz ekosistemine ve Karasu Yenimahalle’ye kadar birçok doğal güzelliği ziyaret etme fırsatı bulan öğrenciler, programdan oldukça memnun kaldı.

MUHTEŞEM DOĞANIN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

Bir diğer programda ise Özel Necip Fazıl Kısakürek Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileri misafir edildi. Sapanca İl Ormanı, Karasu Yeni mahalle ve Acarlar Longozunu ziyaret eden öğrenciler, muhteşem doğanın keyfini çıkararak günü ölümsüzleştirmek adına bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.