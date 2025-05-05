Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında eğitim çalışmalarını sürdürüyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık ve iklim değişikliği ile mücadele konusunda farkındalık eğitimlerini sürdürüyor. ‘İklim için eğitim, gelecek için sıfır atık’ mottosuyla 7 farklı ilçede gerçekleştirilen son eğitimlerde 670 ilk ve ortaokul öğrencisiyle buluşuldu.

İklim değişikliğinin olumsuz etkileri, uyum sürecindeki iyileştirilmelerve kaynakların bilinçli tüketimi hakkında verilen eğitimler,7 farklı ilçede 670 ilk ve ortaokul öğrencisineyönelik gerçekleştirildi.

Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri, ideal atık yönetim hiyerarşisi ve sürdürülebilir çevre alışkanlıkları konusunda öğrencilere bir dizi eğitim verildi.

Atıkları kaynağında ayırmanın önemi ve bireysel sorumlulukların hatırlatıldığı eğitimlerde, davranış ve alışkanların sürdürülebilir çevre anlayışındaki önemine dikkat çekildi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, meteorolojik karakterli afetler ile sıfır atık kavramının, ideal atık yönetim hiyerarşisinin ve sürdürülebilir çevrenin önemi paylaşılırken, önümüzdeki süreçte de şehir genelinde devam edeceği kaydedildi.