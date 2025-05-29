Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Çölyak hastalığına farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Glutensiz Mutfak Atölyesinde bir araya gelen Çölyak hastası anne ve çocuklar, birlikte glutensiz vişneli cheesecake yaptı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) anlamlı bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı.

Sadece damaklarda değil, kalplerde de iz bıraktı

Çölyak hastalığına farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Glutensiz Mutfak Atölyesinde bir araya gelen Çölyak hastası anne ve çocuklar birlikte glutensiz vişneli cheesecake yaptı. Anne ve çocukların birlikte hazırladığı malzemelerle ortaya çıkan lezzetli tatlılar, sadece damaklarda değil, kalplerde de iz bıraktı.

Çocuklar aileleriyle keyifli vakit geçirdi

Renkli ve sıcak görüntülere sahne olan etkinlikte, çocukların aileleriyle birlikte keyifli bir vakit geçirmesine olanak tanırken, özellikle çocukların bilinçlenmesi açısından da büyük önem taşıdı. Etkinlik sonunda birlikte hatıra fotoğrafı çektiren katılımcılar, etkinlik sebebiyle Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.