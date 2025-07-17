Sakarya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin bilimsel ve teknolojik gelişimini destekleyecek önemli bir projede yeni bir aşamaya geçti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin bilimsel ve teknolojik gelişimini destekleyecek önemli bir projede yeni bir aşamaya geçti.

BİLİM, TEKNOLOJİ VE SANAT…

7 bin 500 metrekarelik alanda, gençlerin bilim, teknoloji, sanat ve tasarım alanlarında eğitim alabilecekleri, deneyimleyerek öğrenebilecekleri bir merkez olarak planlanan projenin inşa çalışmaları da kısa süre içerisinde başlayacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, projenin Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli adımlarından biri olduğunu vurguladı.

“GENÇLER ARAŞTIRACAK, ÖĞRENECEK, KODLAYIP TASARLAYACAK”

Başkan Alemdar, “Gençlerimizin ufkunu açacak Bilim Merkezi projemizin ihalesini gerçekleştirdik. Şimdi sıra, şehrimize değer katacak bu eseri yükseltmekte. Projenin yapımına hızlı bir şekilde başlanacak. Bu merkezde gençlerimiz deneyerek öğrenecek, araştıracak, kodlayacak ve tasarlayacak. Sakarya, bilimde de Türkiye Yüzyılı’nın öncü şehirlerinden biri olacak. Şimdiden şehrimize hayırlı olsun” açıklamalarında bulundu.

BİLİM MERKEZİ’NDE NELER OLACAK?

Bilimsel ve interaktif büyük etkinliklere ev sahipliği yapacak salonlar, 3 ayrı tematik sergi salonu, 165 kişilik modern seminer salonu, dönemsel ve güncel temalı sınıflar, 7 farklı atölye alanı, sanatsal ve yaratıcı etkinlikler için uygulama bölümleri, idari ofisler, kafeterya ve genç girişimciler için kuluçka merkezi, Sakarya’nın yeni bilim üssünün içerisinde yer alacak.