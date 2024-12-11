SASKİ, şehir genelinde gerçekleştirdiği altyapı iyileştirme çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.Şükriye Mahallesi’ni güçlü altyapıyla buluşturan 2 bin metrelik atık su hattı kısa sürede tamamlandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin altyapı ihtiyaçlarını karşılamak ve çevre dostu uygulamalarla modern hizmetler sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kısa sürede tamamlanan 2 bin metrelik yeni kanalizasyon hattı Sapanca Şükriye Mahallesi’nin atık sularını güvenle taşıyacak.

“2 bin metrelik hat kısa sürede tamamlandı”

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Sürdürülebilir ve çevreye duyarlı altyapı yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Şükriye Mahallesi’nde tamamladığımız 2 bin metrelik kanalizasyon hattı, bölgede modern altyapı ihtiyaçlarını uzun yıllar boyunca sorunsuz karşılayacak.Böylelikle bölgenin atık su geleceğini doğaya saygılı proje ile garanti altına almış olduk” ifadeleri kullanıldı.