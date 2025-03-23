Sakarya'da Geyve Sosyal Gelişim Merkezi’nde düzenlenen Çocukça Ramazan Şenliği’nde buluşan yüzlerce çocuk unutulmaz bir güne imza attı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Çocukça Ramazan Şenliği” Geyve Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) yüzlerce çocuğu buluşturdu.

Çocuklar için özel olarak hazırlanan birbirinden renkli etkinlikler ve oyunlarla hem manevi hem de sanatsal bir atmosfer oluşturuldu.

Şenlik kapsamında çocuklara yönelik birçok farklı atölye düzenlendi. Yüz boyama, akıl oyunları, robotik kodlama, 18 Mart Çanakkale rulo boyama çalışması, seksek oyunları oynayan çocuklar harika bir akşam geçirdi.

Atölye etkinliklerinin ardından program, konferans salonunda sahnelenen tiyatro gösterisiyle devam etti.

Yazarlığını ve yönetmenliğini Fatih Sancaklı’nın üstlendiği eğitici ve eğlenceli Karagöz-Hacivat oyunu, Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun renkli karakterleriyle büyük beğeni topladı. Çocukların hayal dünyalarını zenginleştiren oyun, aynı zamanda eğitici mesajlar da içerdi.

Büyükşehir, Ramazan sonuna kadar şehrin dört bir yanında özellikle çocuklara yönelik birbirinden güzel etkinlikler düzenleyecek. Etkinlik takvimine ise sakarya.bel.tr’den ulaşılabiliyor.