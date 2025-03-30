Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri SASKİ ile BELPAŞ’ın çalışanları geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bayramın ilk gününde bayramlaşma töreninde buluştu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde çalışanlar, geçen yıl olduğu gibi bu yılda bayramlaşma programında bir araya geldi. Çalışma arkadaşlarıyla tek tek bayramlaşan Başkan Yusuf Alemdar, “Biz büyük bir aileyiz. Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Hep birlikte nice bayramlara” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında gerçekleşen törende Başkan Yusuf Alemdar, tüm çalışanlarla tek tek bayramlaştı.

Tüm çalışanlara aileleriyle birlikte mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir bayram dileğinde bulunan Başkan Yusuf Alemdar, “Biz büyük bir aileyiz. Şehrimize hep birlikte en iyi hizmeti sunmak, yarının Sakarya’sını inşa etmek için gayretle çalışıyoruz. Bugün de Büyükşehir Belediyemiz ve bağlı kuruluşlarımızda görev yapan çalışma arkadaşlarımızla bayramlaştık.Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Rabbim nice bayramlarda bir arada olmayı nasip etsin” dedi.