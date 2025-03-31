Karadeniz’in asi rüzgarını getiren şarkıları artık anılarda yaşayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konser veren Volkan Konak, sahnede aniden yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Konak, hayatını kaybetti.İSTANBUL (İGFA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konser veren şarkıcı Volkan Konak, sahnede aniden yere yığıldı.

Konak, ilk müdahalenin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KKTC Sağlık Bakanlığı ünlü sanatçının hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında, "Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17’de Mağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir…” ifadelerini kullandı.

58 yaşında hayatını kaybeden Volkan Konak'ın vefatı büyük üzüntüye boğdu.

Volkan Konak'ın amca oğlu Gökhan Konak da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Başsağlığı dileyen, acımızı paylaşan herkese yürekten teşekkür ederim. Varlığınız, desteğiniz bu zor zamanda bize güç veriyor" dedi.

https://twitter.com/trbioscom/status/1906489914016870512

VOLKAN KONAK KİMDİR?

"Kuzeyin Oğlu" olarak da tanınan 1967 Trabzon doğumlu olan Türk Halk Müziği sanatçısı Volkan Konak, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda eğitim gördü.

1993 yılında yayımladığı ikinci stüdyo albümü "Efulim" ile adını daha geniş kitlelere duyurma başarısı gösteren Konak, TRT, MU-YAP ve Gazeteciler Cemiyeti dahil birçok kurum tarafından farklı zamanlarda ödüllere layık görüldü. Nazım Hikmet, Yaşar Miraç ve Sunay Akın gibi şairlerin şiirlerinden besteler yaptı.

Şair Sunay Akın, "Efulim" kasedinin kartonetinde "Gri denizde yol alan fındık kabuğunun içinden yayılan gitar sesi... Budur gibi geliyor bana Volkan Konak'ın müziği" ifadelerini kullandı.

Nisan 1986'da tüm Karadeniz'de büyük bir etki gösteren Çernobil Felaketi üzerine araştırmalar da yapan Konak, sözlerini ablası Nuran Bahçekapılı'nın yazdığı "Cerrahpaşa" adlı eserini, kanser nedeniyle kaybettiği babası için besteledi.

2009 yılında yayımladığı Mimoza isimli albümle de dikkatleri üzerine çekti. Bu albümdeki "Göklerde Kartal Gibiydim", "Mimoza Çiçeği" ve "Yarim Yarim" adlı şarkıları da öne çıkan işleri oldu.

2012 yılında ise Lifor isimli albümünü çıkararak sevenleriyle tekrar bir araya gelen Konak, Lifor albümünün ilk klibini "Nerdesin (Karagözlüm)" adlı esere çekilmiştir. Albümün ikinci klip çalışması ise albümü dinleyen ve seven kişilerce yapılan istek üzerine "Ayletme Beni" adlı eser olmuştur. Bu albümünde ayrıca Neşet Ertaş'ın "Aşkın Beni Deleyledi" adlı eserini seslendirmiştir.