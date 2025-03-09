Dengeli ve düzenli bir beslenme planın yanı sıra yeterli fiziksel aktiviteyle birlikte geçen oruç sürecinin hem kilo kontrolüne yardımcı olduğunu hem de bağışıklık sistemini olumlu etkilediğini açıklayan Diyet Uzmanı Tuba Örnek, orucun faydalarından yararlanabilmek için ilk adımın oruç tutacak kişinin herhangi bir hastalığının olmaması olduğunu söyledi.İSTANBUL (İGFA9 - Ramazan ayıyla birlikte oruç tutmanın genel sağlığa faydaları da gündeme geliyor.

Bilinçli sürdürülmeyen orucun ise yarardan çok zarar getireceğinin altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Uzun süreli açlık sonrası hızlı ve ağır yemekler tüketmenin mide ve bağırsak rahatsızlıkları, sahur ve iftar arasında yeterli miktarda sıvı almamanın dehidrasyon, yetersiz ya da hatalı beslenmenin halsizlik ve tansiyon düşüklüğü gibi olumsuzluklara sebep olabileceği unutulmamalı” dedi.

Uzman Diyetisyen Tuba Örnek, ramazan ayında sağlıklı iftar sofraları için 10 tavsiyede bulundu: