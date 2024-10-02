Çocuklar için sağlıklı beslenme çantası dengeli ve besleyici yiyeceklerle dolu olmalı. Uzm. Dyt. İrem Aksoy ebeveynlere sağlıklı beslenme çantası hazırlamanın altın kurallardan bahsetti.İSTANBUL (İGFA) - Okul çağındaki çocukların beslenme alışkanlıklarının şekillendiği en önemli yer okullardır. Dolayısıyla günlük almaları gereken kalorinin çoğunu okulda tükettikleri yiyecek ve içeceklerden alırlar.

Bu durumda sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmaları için önemli belirleyiciler okuldaki beslenme çantaları, okul yemekhanesi veya okulda ulaşabilecekleri besinlerdir. Ebeveynler ve öğretmenler çocukların bu süreci yönetmeleri konusunda destek olmalıdırlar.

ŞEKERLİ ATIŞTIRMALIKLARDAN KAÇININ!

İlkokul öğrencilerinin beslenme çantalarını değerlendirmek amacıyla yürütülen bir çalışmanın sonucuna göre düzenli olarak beslenme çantası getiren öğrenci sayısının oldukça düşük olduğu ve beslenme çantalarında sağlıksız olarak nitelendirdiğimiz; kek, hazır poğaça, çikolata, şekerli-asitli içecekler, bisküvi, kraker gibi ürünlerin yer aldığı görülmüştür. Bu durum çocukların sadece okul başarısını etkilemekle kalmayıp büyüme gelişmelerini de olumsuz etkileyebileceği ve çeşitli sağlık sorunları yaratabileceği ciddiye alınmalıdır. Özellikle çocukluk çağında sıklıkla rastlanan yeme bozuklukları çocukların psikolojik ve fiziksel gelişimlerini etkileyebilir.

SAĞLIKLI, YETERLİ VE DENGELİ BESLENME ÇANTASI NASIL OLMALI?

Beslenme çantalarındaki yiyeceklerin çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak yeterlilikte ve içerikte olması çocukların öğrenme ve kavrama yeteneklerini, büyüme, gelişmelerini ve bağışıklıklarını önemli düzeyde etkiliyor. Çocukların mutlu bir halde süreci yönetmeleri için beslenme çantalarında yer alacak besinler lezzet, görünüş ve onların sevdiği, istediği besinler önemsenerek hazırlanmalıdır.

Beslenme çantaları hazırlanırken sağlıklı ve dengeli olduğundan emin olmak için sağlıklı hazırlama yöntemleri kullanılarak dört temel besin grubuna da yeterli porsiyonlarda yer verilmelidir.

DÖRT TEMEL BESİN GRUBU NEDİR?

Süt grubu; süt, ayran, yoğurt, peynir, kefir,

Et, yumurta ve baklagil grubu; et, tavuk, balık, yumurta, nohut, mercimek, fasulye gibi baklagiller ve ceviz, fındık, badem gibi yağlı tohumlar,

Sebze ve meyve grubu; bütün sebze ve meyveler,

Ekmek ve tahıl grubu; buğday, çavdar, yulaf, pirinç, mısır gibi besinler ve bunlardan oluşan bulgur, makarna, un gibi besinler.

Bu arada beslenme çantası için örnek menü önerilerini Uzm. Dyt. İrem Aksoy şöyle sıraladı: