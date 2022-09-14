Başkan Hükmü Pekmezci,yıllar önce Saat kulesine Yıldım düştüğünü ve zarar verdiğini ifade etti.Yüz yıllık zaman sürecinde kulenin dış zemininde meydana gelen aşınmalardan dolayı tehlikeli bir durum arz etmeye başlamıştı.

Bayburt Belediyesi olarak bizde koruma altındaki bu eseri Tabiat varlıkları koruma kuruluyla görüşmek suretiyle, Rolove ve restorasyon çalışmalarını başlattık.İhale aşamasını tamamladık,şu anda usta ellerde teknik bir kadroyla çalışmalar devam ediyor.Saat kulesi konusunda araştırmadan yeteri kadar bilgi sahibi olmak lazım,sonrasında fikir beyan etmek lazım diye düşünüyorum.

Biz geçmişine sahip çıkan bir milletin mensuplarıyız.Saat kulemiz Bayburtluların Cumhuriyetin anısına yaptığı bir kuledir.

Saat kulesinin bu güne kadar meydana gelen tahribatları ortadan kaldırma adına bir gayretin ifadesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Kulenin Restorasyonu bittiğinde bilmeden eleştiride bulunanlar mahcup olacaklar dedi.