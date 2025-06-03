İstanbul'da düzenlenen “Robotik Rehabilitasyon” söyleşisi, inme sonrası robot destekli tedavinin mucizevi sonuçlarını ortaya koydu.İSTANBUL (İGFA) - Dünya nüfusunun yaşlanmasıyla birlikte inme vakaları artarken, robotik rehabilitasyon tedavisi, felç geçiren hastaların yeniden yürümesini ve uzuvlarını kullanmasını sağlıyor.

Acıbadem Taksim Hastanesi’nde gerçekleştirilen söyleşide, uzmanlar bu yenilikçi yöntemin önemini vurgularken, tedaviyle sağlıklarına kavuşan hastalar deneyimlerini paylaştı.

BEYİN YENİDEN ÖĞRENİYOR

Prof. Dr. Cihan Aksoy, inme sonrası beyindeki hasarlı dokuların görevini sağlıklı bölgelerin üstlendiğini belirtti: “Beyin, yeni bağlantılar oluşturarak hasarı telafi eder. Robotik rehabilitasyon, beynin nöroplastisite yeteneğinden yararlanarak hareketleri yeniden öğretir. Ağır felçli hastalarda bile yüzde 48 oranında yürüme şansı artıyor.” Aksoy, tedavinin başarısı için erken başlama, hasta motivasyonu, uzman ekip, teknolojik destek ve yoğun bir programın kritik olduğunu vurguladı.

ROBOTLARLA YOĞUN VE EĞLENCELİ TERAPİ

Robotik rehabilitasyonun klasik fizik tedaviye göre daha yoğun ve etkili olduğunu ifade eden Doç. Dr. Mustafa Çorum, “Robotlar, bir seansta binlerce hareket tekrarı sağlıyor. Sanal gerçeklik ekranlarında simüle edilen egzersizler, hastaların eğlenerek odaklanmasını sağlıyor. Sensörler, doğru hareketi teşvik ederek beyni yeniden eğitiyor.” dedi.

Söyleşide deneyimlerini paylaşan 47 yaşındaki Seniha Terzi ise, inme sonrası kolunu ve bacağını kullanamaz hale geldiğini belirterek, “35 seans robotik rehabilitasyonla, oyun oynar gibi tedavi gördüm. Aynı dönemde meme kanseriyle de mücadele ettim. Azmim ve çevremdeki destekle yeniden yürüyebiliyor, aktif hayatıma devam ediyorum.” dedi.

63 yaşındaki Sevim Çakmak ise beyin kanaması sonrası robotik tedaviyle iyileştiğini belirtti.

Robotik rehabilitasyon, inme sonrası hastaların umudu olmaya devam ediyor.