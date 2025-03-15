Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri, vatandaşların ilgisi ve çocukların coşkusuyla karşılandı.KÜTAHYA (İGFA) - Ramazan ayının birlik ve beraberliğini vatandaşlarımızla birlikte doyasıya yaşamak amacıyla gerçekleşen programda çocuklar ve aileler keyifli anlar yaşadı. Etkinlikler kapsamında çocuk oyunları, yarışmalar ve sürpriz hediyelerle dolu bir gece yaşandı. Sihirbaz Halil Yusul’un gösterisi büyük ilgi gördü.

Kütahya Belediyesi, farklı kültürel etkinliklerle vatandaşları ramazan ayı boyunca bir araya getirmeye devam edecek.