23 Ekim 1840 tarihinde haberleşmenin sağlanması amacıyla Posta Nezareti adıyla faaliyete başlayan ve ülkemizin köklü kurumlarından biri olan PTT AŞ, 184. yaşını kutluyİSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), kurulduğu tarihten bu yana Türkiye'nin iletişim ve haberleşme alanındaki göz bebeği kurumu olarak sunduğu kaliteli hizmetlerle vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Geniş hizmet yelpazesi, Türkiye’nin dört bir yanına ulaşan iş yeri ağı, iştirakleri ve gerçekleştirdiği iş birlikleri ile hem ulusal hem de uluslararası alanda adından başarıyla söz ettiren PTT AŞ; güvenilir, erişilebilir, hızlı ve kaliteli bir şekilde sürdürdüğü faaliyetlerini çağın teknolojilerine uygun olarak modernize ediyor. Postanın yanında kargo, filateli, bankacılık, e-ticaret ve lojistik gibi pek çok alanda sektörde lider olan PTT, bugünün ihtiyaçları ve teknolojisini hizmetlerine entegre ederek gücüne güç katıyor. Yenilikçi atılımları ve dünya posta sektörüne sunduğu katkılarla Türkiye’nin övünç kaynakları arasında yer alıyor.

Müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarma ve ülke ekonomisine maksimum katkı sunma hedefleriyle faaliyetlerini verimli ve etkin bir şekilde yürüten Şirket; ekonomik, kültürel ve sportif faaliyetleriyle de fark yaratıyor.

Tüm bunların yanı sıra doğa dostu hizmet anlayışı ve çevreye olan sorumluluk bilinciyle çalışmalarına devam eden PTT, gelecek için sürdürülebilir adımlar atıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 2053 net sıfır emisyon hedefine elektrikli araç filosu ve çevreye duyarlı projeleriyle de katkı sağlıyor.

PTT AŞ Genel Müdürü Dr. Hakan Gülten 184. kuruluş yıl dönümüne yönelik yaptığı açıklamada, iki asra yaklaşan köklü bir geçmişe sahip olan PTT, Türkiye’nin en saygın ve güvenilir kurumlarından biri olarak milletimizin her daim yanında olmanın haklı gururunu yaşadığını belirterek, "Güçlü altyapısı, yetkin kadrosu ve yenilikçi vizyonuyla PTT, sadece ülkemiz sınırları içerisinde değil, uluslararası alanda da yer aldığı sektörlerde öncü kurum haline gelerek, küresel ölçekteki iş birlikleri ile Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamaktadır. Büyük PTT Ailemizin her bir üyesinin üstün gayreti ve birlikte atacağımız adımlarla daha nice büyük başarılara imza atacağımıza gönülden inanıyorum” dedi.