Türk Modernleşmesinin Sorunları' konulu konferansa konuşan Prof. Dr. Vedat Bilgin, daha sonra "Türkiye Tartışmaları Batılılaşmadan Modernleşmeye" adlı kitabını imzaladı.
Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleşen konferans öncesinde konuşan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, üniversite hakkında bilgi verdi, yeni dönemde planlanan etkinlikler hakkında bilgi verdi.
Prof Dr Vedat Bilgin Turk Modernlesmesinin Sorunlarini Anlatti1Daha sonra konuşan Prof. Bilgin, konuşmasında Osmanlı'dan günümüze Türk modernleşmesinin sorunlarını anlattı.
Prof. Dr. Vedat Bilgin, Bayburt ziyaretleri kapsamında Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesini ziyaret etti. Bakan Bilgin Bayburt esnafına da ziyaretler gerçekleştirdi.
Bakan Bilgin'e Bayburt ziyaretlerinde Vali Mustafa Eldivan, Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti MKYK Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Develi eşlik etti.