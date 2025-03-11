Polonya Cumhuriyeti Başbakanı Donald Tusk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine 12 Mart Çarşamba günü Türkiye'de çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Görüşmelerin ana gündeminde Ukrayna ve Transatlantik ilişkilerde yer alıyor.ANKARA (İGFA) - Polonya Cumhuriyeti Başbakanı Donald Tusk'ın, 12 Mart Çarşamba günü Türkiye'ye yapacağı ziyareti İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde, ikili münasebetlerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacağını belirtirken, görüşmelerde Polonya’nın Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin değerlendirileceğini kaydetti.

Görüşmelerde ayrıca Ukrayna ve Transatlantik ilişkiler dahil olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacağı öğrenildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, paylaşımında, "Geçtiğimiz yıllarda 600’üncü yılını geride bıraktığımız Türkiye-Polonya ilişkilerinin Sayın Tusk’ın ziyareti vesilesiyle daha da güçlenerek gelişeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.