Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çiftinden yeni paylaşım! 'Kalbimize indi...'
Pınar Deniz, bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Kaan Yıldırım'la eylül ayında dünyaevine girmişti. Anne-baba olmaya hazırlanan ünlü çift, sosyal medyada paylaştıkları romantik fotoğraflarla dikkat çekti....Devamı için tıklayınız
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