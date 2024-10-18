Ünlü sunucu Cansu Canan 450 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı! Ünlü sunucu Cansu Canan 450 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı!
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çiftinden yeni paylaşım! 'Kalbimize indi...'
Pınar Deniz, bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Kaan Yıldırım'la eylül ayında dünyaevine girmişti. Anne-baba olmaya hazırlanan ünlü çift, sosyal medyada paylaştıkları romantik fotoğraflarla dikkat çekti....Devamı için tıklayınız