Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in romantik Fransa tatili! Beğeni yağdı Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in romantik Fransa tatili! Beğeni yağdı
Peyk grubunun solisti İrfan Alış hayatını kaybetti
Alternatif rock grubu Peyk grubunun solisti İrfan Alış, 53 yaşında hayatını kaybetti. Alış’ın vefat haberi, grubun resmi sosyal medya hesaplarından "İrfanımızı bu sabah kaybettik" şeklinde duyuruldu.Devamı için tıklayınız