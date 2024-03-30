Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İktidar İsrail'le ticareti sonlandırdığını ilan etsin, İsrail'e ihracatı kestiğini ilan etsin, Malatya'da İsrail'i korumak için kurulan Kürecik Radar Üssü'nü kapattığını ilan etsin ve emekli maaşını 20 bin TL'ye çıkardığını ilan etsin, biz bugün İstanbul adayımızı çekmeye hazırız." dedi.

Bu şartları ileri sunan eski Genel Başkanına, Bayburtlu Hemşerimiz Milletvekili Suat Pamukçu sert çıktı.

Pamukçuya sorduk, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın Bu şartları ne anlama geliyor diye.

Suat Pamukçu bu açıklamanın Yeniden Refah tabanından Yükselen baskıları dindirmek içindir. Fatih Erbakan madem bu şartları öne sürecekti neden İttifak pazarlığı yaparken bu konuları ileri sürmedi.

Kocaeli Belediye Başkanlığını, İstanbul’da Beş İlçenin Belediye Başkanlığını istedi.

Bunlar Lafügüzaf, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: Şantajın dik alasını yapıyor.

Kıymetli Hemşerilerimiz oylarını verirken bir kez daha düşünsünler verdikleri oyların nelere mal olacağını iyi düşünsünler.