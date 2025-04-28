Bursa’da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Otizm Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen “Odaklanma ve Dikkatin Dünyası” sergisi, otizmli Kerem Kuvvet’in yapboz eserleriyle büyük ilgi gördü.Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Bursa Yeşil Rotary Kulübü’nün öncülüğünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Otizm Farkındalık Ayı etkinlikleri çerçevesinde “Odaklanma ve Dikkatin Dünyası” sergisi düzenlendi. KoruPark AVM’de açılan sergi, BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun otizmli öğrencisi 15 yaşındaki Kerem Kuvvet’in yapboz eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.

“Yapboz Adam” olarak tanınan Kerem’in, 3-4 yaşlarında fark edilen parçaları birleştirme yeteneği, öğretmeni Ahmet Nurlu’nun rehberliğinde sanata dönüştü. Ziyaretçiler, Kerem’in titizlikle hazırladığı yapbozları inceleyerek ailesi ve öğretmeninden bilgi aldı.

Bursa Yeşil Rotary Kulübü Başkanı Mustafa Gürkan Midilliç, serginin otizmli bireylerin dikkat süreçlerini anlamayı ve farkındalık yaratmayı amaçladığını belirterek, “Otizmli bireylerin algı farklılıklarını sanatla keşfediyoruz. Sergiden elde edilecek gelir, özel eğitim öğrencilerinin materyal ihtiyaçları için kullanılacak” dedi.

Etkinlik, otizm konusunda farkındalık yaratmayı ve otizmli bireylerin başarılarını öne çıkarmayı hedefliyor.