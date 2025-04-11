ÖSYM'den yapılan duyuruya göre 12-13 Nisan tarihlerinde yapılacak e-YDS, DİB-MBSTS ve ALES/1 sınavlarına ilişkin kimlik sorunu yaşayanlar için nüfus müdürlüklerinin açık olacağı, sınavlarına giren adayların geçici kimlik belgesi alabileceği bildirildi.ANKARA (İGFA) - 12 Nisan 2025’te yapılacak e-YDS 2025/5 (Farsça/Yunanca/Bulgarca) ve 2025-DİB-MBSTS ile 13 Nisan 2025’teki 2025-ALES/1 sınavlarına girecek adaylardan T.C. Kimlik Kartı eksik veya geçersiz olanlar için nüfus müdürlükleri hizmet verecek.

Sınav Günü Kimlik Sorunu Yaşayanlara Müjde

12 Nisan Cumartesi 11.00-14.30 ve 13 Nisan Pazar 07.00-10.00 saatlerinde sınav merkezlerindeki İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri açık olacak.

Adaylar, sınava giriş belgesi ve biyometrik fotoğrafla başvurarak fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” alabilecek. Bu belge olmadan sınava giriş yapılamayacak.

Açık nüfus müdürlüklerinin listesi 12 Nisan için

13 Nisan günü açık olacak İL/İLÇE nüfus müdürlükleri için tıklayabilirsiniz