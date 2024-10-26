TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, yayımladığı videoyla son dönemde yaşananlara dair açıklamalarda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevinden uzaklaştırılan Türkiye Spor Yazarları Derneği(TSYD) Genel Başkanı Oğuz Tongsir, kişisel sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Tongsir, hiçbir gazetecinin oyunun satılık olmadığını ifade ederken, hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.
Oğuz Tongsir: Gazetecinin oyu satılık değildir. pic.twitter.com/3sI0uFqYPB — Türkiye Spor Yazarları Derneği (@TSYD1963) October 25, 2024
Oğuz Tongsir: Gazetecinin oyu satılık değildir. pic.twitter.com/3sI0uFqYPB — Türkiye Spor Yazarları Derneği (@TSYD1963) October 25, 2024
Oğuz Tongsir: TSYD'ye gelen trafik cezalarını bile bana yüklediler pic.twitter.com/Ri2mUJLRQo — Türkiye Spor Yazarları Derneği (@TSYD1963) October 25, 2024
Oğuz Tongsir: Devlet büyüklerine hediye verince karşılığında teslim belgesi alacakmışım!!! pic.twitter.com/dQ4EVWQMrb — Türkiye Spor Yazarları Derneği (@TSYD1963) October 25, 2024