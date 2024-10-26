TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, yayımladığı videoyla son dönemde yaşananlara dair açıklamalarda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevinden uzaklaştırılan Türkiye Spor Yazarları Derneği(TSYD) Genel Başkanı Oğuz Tongsir, kişisel sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Tongsir, hiçbir gazetecinin oyunun satılık olmadığını ifade ederken, hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

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