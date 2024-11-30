Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik başlattığı “Gençlik Sofrası” projesiyle hafta içi her gün üç farklı noktada ücretsiz sıcak yemek hizmeti sunuyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkan Mansur Yavaş’ın talimatıyla hayata geçirilen Gençlik Sofrası Projesi ile ekonomik zorluklarla mücadele eden üniversite öğrencilerine destek olmaya devam ediyor.

Eğitimde fırsat eşitliğini savunan ve “öğrenci dostu” uygulamalarıyla her zaman Ankaralıların yanında olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Sofraları’nda sunduğu ücretsiz sıcak yemek hizmetiyle gençlerin yanında olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Sıhhiye, Kızılay ve Gazi Mahallesi’nde faaliyet gösteren Gençlik Sofraları, 18.00-20.00 saatleri arasında öğrencilere özledikleri ev yemeklerini ücretsiz yeme imkânı sağlıyor. İlk günden itibaren yoğun ilgi gören projeyle gençler, bir yandan bütçelerini rahatlatırken bir yandan da ev yemeklerinin tadını çıkarıyor.