Türk popunun efsane ismi Nükhet Duru, İstanbul Vadi Jolly Joker'deki "Best Of Nükhet Duru" konseriyle sevenlerine muhteşem gece yaşattı. Sanatçı, sahnedeki enerjisi, güçlü yorumu ve stand-up tadındaki eğlenceli sohbetinin yanı sıra fit vücuduyla göz doldurdu.İSTANBUL (İGFA) -. "Ben Sana Vurgunum," "Mahmure" ve "Melankoli" gibi hafızalara kazınmış şarkılarıyla müzikseverlerin gönlünde taht kuran Türk popunun efsane ismi Nükhet Duru, dünden bugüne hit olmuş şarkılardan oluşan geniş repertuvarı ile İstanbul Vadi Jolly Joker'de sahne aldı.

Sahnedeki enerjisi, güçlü yorumu ve stand-up tadındaki eğlenceli sohbetleriyle dinleyicilerini hem güldüren hem duygulandıran Nükhet Duru, adeta zamanın ötesine geçen bir müzik ziyafeti sundu.

Son dönemde yaptığı diyetle verdiği kilolarla dikkat çeken ve fit vücuduyla göz dolduran sanatçı, kıyafetiyle de hem kulaklara hem gözlere hitap etti.

Bu yıl sanat yaşamında 50. yılını kutlayan Nükhet Duru, konser sırasında sahneden sürpriz bir açıklama da yaptı.

Sevenlerine önümüzdeki ay büyük sürprizler hazırladığını müjdeleyen Duru’nun yeni projeleri merakla bekleniyor.

Konser boyunca alkışlarla eşlik eden Nükhet Duru hayranları, unutulmaz bir geceye tanıklık etti.

https://youtu.be/8TRT_VP19J0