Zehir tacirlerine, sokak satıcılarına ve uyuşturucuya yönelik son 3 hafta içerisinde düzenlenen “NARKOÇELİK-45” operasyonlarında; 4 ton 31 kilogram uyuşturucu madde, 2 milyon 244 bin 148 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 bin 587 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.ANKARA (İGFA) - Zehir tacirlerine, sokak satıcılarına ve uyuşturucuya yönelik son 3 hafta içerisinde düzenlenen "Narkoçelik-45 operasyonlarında, 2 bin 587 şüpheli yakalandı.

Narkoçelik-45 operasyonunun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 6 bin 497 ekip, 16 bin 168 personel, 30 hava aracı ve 63 narkotik dedektör köpeğin katılımıyla 77 ilde düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları tek tek açıklayan Bakan Yerlikaya, "Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.