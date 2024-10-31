Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde yapılacağına taahhüt ettiği Mustafakemalpaşa Şehitliği yenileme çalışmalarını göreve gelir gelmez başlattı.BURSA (İGFA) - Seçim sürecinde ilçedeki şehitliği ziyaret eden ve şehitliğin bakımsız ve atıl durumda olduğunu belirten Başkan Erdem, " Geçmişine sahip çıkamayan geleceğine sahip çıkamaz. Bu topraklar için canını veren şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak bizim asli görevimizdir. İlçemizin tarihine ve manevi değerlerine saygımızı, şehitliğimizi onararak ve hak ettiği saygın görünüme kavuşturarak göstermek istiyoruz," ifadeleriyle bu konuda kararlı olduğunu dile getirmişti. KAPSAMLI YENİLEME VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ Mustafakemalpaşa Belediyesi Fen İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü öncülüğünde sürdürülen yenileme çalışmalarında, şehitliğin birçok bölümü baştan sona elden geçiriliyor. Çalışmalar kapsamında, 180 m² eski ve yıpranmış mermerlerin değişimi, anıt çevresine yürüyüş yolları ve kapsamlı bir peyzaj düzenlemesiyle şehitlik yeni görünümüne kavuşuyor. Çalışmaları yakından takip eden Başkan Erdem, “Şehitlerimizin hatırasına sahip çıkmak,

onları saygıyla anmak ve bu kutsal alanı onlara yakışır bir hale getirmek bizler için büyük bir onur. Ecdadımıza ve geleceğimize duyduğumuz vefa, bu topraklarda yaşayan herkesin ortak paydasıdır. Şehitliğimiz, ilçemizin tarihini ve değerlerini simgeliyor. Biz de Mustafakemalpaşa Belediyesi olarak, bu değerli emanete en iyi şekilde sahip çıkmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz," dedi.