Dünyanın en önemli turizm fuarlarından biri olan ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı’nda Dalaman, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı stantta tanıtılıyor. Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş da fuarda bizzat yer alarak Dalaman hakkında katılımcılara bilgiler veriyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Dalaman’ın turizm potansiyelini uluslararası alanda tanıtmak ve ilçeyi daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla çalışmalara devam ediyor. ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarına katılan Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş ve Meclis Üyesi Erdem Sönmez, Muğla Büyükşehir Belediyesi çatısı altında açılan stantta ilçenin doğal ve tarihi güzelliklerini katılımcılara anlatıyor.

Başkan Sezer Durmuş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i, MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş’u, CHP Berlin Temsilci Birlik Başkanı İmam Kaloğlu’nu, Muğla Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Celal Cem Dengiz’i, Ortaca Meclis Üyesi Ali Mürşit Yağmur’u, acente yöneticilerini ve misafirleri Dalaman standında ağırladı.Ziyaretlerde Dalaman ve bölge turizminin gelişimi için görüş alışverişinde bulunuldu.

GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Almanya’da bir dizi temaslarda da bulunan Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Berlin’de düzenlenen Türk-Alman İşverenler Birliği toplantısına konuşmacı olarak katıldı. Muğla ve Dalaman’da yürüten çalışmalar hakkında bilgi veren Durmuş, olası işbirlikleri üzerine sohbet gerçekleştirdi. Dalaman’ın turizm potansiyeli hakkında bilgi veren Durmuş, her yıl milyonlarca turistin Dalaman Havalimanını kullandığını ancak buna rağmen ilçenin hak ettiği noktaya ulaşamadığını dile getirdi. Dalaman’a gelen turistlerin ilçede kalması için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Durmuş, uluslararası fuarların bu çerçevede önemli olduğuna vurgu yaptı.

Ekonomik ilişkileri güçlendirmek ve bölgemizin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla, Türk-Alman İşverenler Birliği Başkanı Remzi Kaplan’ın ev sahipliğinde önemli görüşmelerde de bulunan Durmuş, karşılıklı işbirliğini artırmaya yönelik değerlendirmeler yaparak, ortak projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

“DALAMAN’IMIZI DÜNYAYA TANITMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK”

Fuarı değerlendiren Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, “Dalaman’ı hak ettiği noktaya taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda dünyanın en önemli fuarlarından biri olarak kabul edilen ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı’nda yerimizi aldık. Fuarda Dalaman’ımızı en iyi şekilde temsil ediyoruz. Bölgemizin turizm potansiyelini tanıtmak, sektörel iş birliklerini güçlendirmek ve yeni fırsatlar yaratmak adına verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Dalaman’ımızın doğal güzelliklerini, turizm değerlerini ve yatırım fırsatlarını dünyaya tanıtmak için çalışmalarımız sürecek” dedi.