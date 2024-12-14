Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede ücretsiz gerçekleştirdiği kan şekeri ölçümleri ile bin 535 vatandaşa ulaşırken 131 kişiyi de hastaneye yönlendirdi

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi şeker hastalığının önemini anlatmak ve diyabet hastalığına karşı vatandaşları bilgilendirmek için 13 ilçe 28 noktada ücretsiz kan şekeri ölçümleri gerçekleştirdi. Büyükşehir bu uygulaması ile hem vatandaşların sağlık durumlarını kontrol etti hem de farkındalık yaratarak toplum sağlığına katkıda bulunmayı amaçladı.

Bin 535 Vatandaşın Kan Şekeri Ölçüldü

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 13 ilçede ücretsiz kan şekeri ölçümleri kapsamında bin 535 vatandaşın kan şekeri ölçüldü. Ölçüm sonuçlarında normal değerlerin üzerinde sonuç çıkan 131 vatandaş hemen sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

Tip 1 Diyabet Hastalarına Destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi ayrıca Tip 1 diyabet hastası olan çocuklara yönelik önemli bir çalışmayı başlattı. Büyükşehir Belediyesi TİP 1 Diyabet hastalarının sensör ve insülin pompalarının ücretlerini karşılayarak onların yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor. Tip-1 diyabet hastalarının hayatını kolaylaştıran diyabet sensörü; kandaki glikoz seviyesini her 5 dakikada bir uyumlu akıllı cihazlara göndererek şekerin takibini sağlıyor. Kan şekeri dalgalanmalarını önleyen sensör sayesinde hipo ve hiperglisemileri de azalıyor. Ayrıca sensör; gece kan şekeri düşüklüğü ve korkusunu önlerken diyabete bağlı stresi de belirgin ölçüde azaltıyor.