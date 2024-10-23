Milyonları ağlatan Ayla filminin minik yıldızı Kim Seol kocaman oldu!
2017 yılında vizyona giren Güney Kore-Türk yapımı "Ayla" filmi, milyonları ağlatmıştı. İzlenme rekorları kıran duygu yüklü filmde başrolü İsmail Hacıoğlu ile paylaşan minik yıldız Kim Seol, şimdi de son...Devamı için tıklayınız
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