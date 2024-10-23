Kalben hakkında zorla getirilme kararı! Darp ve tehdidin tanığı oldu Kalben hakkında zorla getirilme kararı! Darp ve tehdidin tanığı oldu
Milyonları ağlatan Ayla filminin minik yıldızı Kim Seol kocaman oldu!
2017 yılında vizyona giren Güney Kore-Türk yapımı "Ayla" filmi, milyonları ağlatmıştı. İzlenme rekorları kıran duygu yüklü filmde başrolü İsmail Hacıoğlu ile paylaşan minik yıldız Kim Seol, şimdi de son...Devamı için tıklayınız