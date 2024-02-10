Bayburtlu Hemşerimiz Fikret Güler vefat etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Fikret Güler'in cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreni sonrası Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Milli Savunma Bakanı Güler'e taziye

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler'in vefat eden kıymetli babası Fikret Güler'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.