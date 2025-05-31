"Milli gelirimiz 2025 yılı ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 371 milyar dolarla tarihi rekor seviyeye yükselmiştir" Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ekonomide ve ticarette yaşanan olumsuz şartlara ve artan belirsizliklere rağmen, Türkiye ekonomisinin 19 çeyrek üst üste büyüme başarısı gösterdiğini belirtti.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin Kovid-19 salgını döneminde dahi büyüme performansını sürdürdüğüne dikkati çeken ve söz konusu döneme ilişkin verileri paylaşan Bolat, bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 2 büyüme yakalandığını bildirdi.

Ticaret Bakanı Bolat, paylaşımında, "Küresel ekonomide ve ticarette yaşanan olumsuz şartlara ve artan belirsizliklere rağmen, Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde de büyümeyi sürdürerek, 19 çeyrek üst üste büyüme başarısı göstermiştir. Milli gelirimiz 2025 yılı ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 371 milyar dolarla tarihi rekor seviyeye yükselmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Büyümede izlenen başarı, işsizlik rakamlarındaki düşüşe de yansıyor"

Cari işlemler dengesinin GSYH içindeki payının tarihi ortalamaların altındaki seyrine devam ettiğine dikkati çeken Bolat, bu oranın 2025 yılının ilk çeyreği itibarıyla, yıllıklandırılmış olarak, yüzde 0,9 olarak gerçekleştiğini ve 2002-2024 ortalaması olan yüzde 3,5'in altında bulunduğunu bildirdi.

Bakan Bolat, yatırımların büyümeye önemli katkı sağladığını belirterek, "2025 yılı ilk çeyreğinde yatırımların ekonomik büyümeye katkısı 0,5 yüzde puan olmuştur. Üretim, yatırım ve ihracat artışı, istihdama da olumlu yansımıştır. Büyümede izlenen bu başarı, işsizlik rakamlarındaki düşüşe de yansımaktadır." ifadelerini kullandı.

İlk çeyrekte işsizlik oranının yüzde 8,2'ye, işsiz sayısının ise geçen yılın aynı çeyreğine göre 245 bin kişi azalarak 2 milyon 884 bin kişiye gerilediği bilgisini paylaşan Bolat, şunları kaydetti:

"2025 yılı ilk çeyreğine ilişkin büyüme verisi, dengeli ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda ilerlediğimizi ortaya koymaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak yürüttüğümüz faaliyetler ile dış ticaret ve cari işlemler dengesinde sağlanan iyileşme, ekonomimizin dirençli yapısını desteklemektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, pazar çeşitliliğini artıran, ihracatçılarımızın küresel pazarlardaki konumunu güçlendiren ve yerli üreticimizi haksız rekabete karşı koruyan politikalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."