Bayburt Milletvekili Prof.Dr.Orhan Ateş, Bayburt’a yapılan yatırımları ve yapılacak olan projeleri sırasıyla şu şekilde anlattı:

Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

2023 – 2024 Yıllarında Toplam: 5 milyon 697 Bin 915 TL Yatırım Yapılmış olup:

2023 yılı içerisinde

-869 Bin 291 TL ödeneğin;

-Yurtlara: 383 bin 585 TL

-Spor Tesislerine: 485 Bin 706 TL harcanmıştır.

2024 yılı içerisinde

-4 Milyon 828 bin 624 TL ödeneğin;

-Yurtlara: 2 Milyon 669 bin 200 TL

-Spor tesislerine: 2 milyon 159 Bin 424 TL harcanmıştır.

-29 Milli Sporcumuz 54 Kere Kürsü Yaparak Türkiye ve Avrupa derecesi yapmıştır.

2023- 2024 Yıllarında Kop Dağı Kayak Merkezine: 466 bin 074 TL Harcanmıştır.

4 Bin Kişilik Spor Salonu Yapımı 2024 Yılı İtibarı ile Fiziki Gerçekleştirme oranı %80 olup şuana kadar ödenen para 144 milyon 303 Bin 632 TL dir.

Orman İşletme İl Müdürlüğü 2023 Yılı İçerisinde

Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü Trabzon Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Bayburt il sınırları dâhilinde kurulmuş olup genel alanı 363.809 ha, ormanlık alanı ise 29.793 hektardır. Ormanlık alanların %59’u verimli ormanlardan %41’i verimsiz ormanlardan oluşmaktadır. Orman servetimiz 349.170 m³, artım ise 19.915

m³ ‘tür. Yıllık eta miktarımız 1.163 m³ olup 2024 yılı damga programımız 5.000 m³ tür.

2023 Yılı Aralık ayı itibariyle;

-10+000 km b tipi yeni orman yolu yapımı

-2+000 km orman yollarında üst yapı yapımı

-6+800 km orman yollarında sanat yapısı yapımı

-92 ha ağaçlandırma tesis çalışması

-250 ha ağaçlandırma bakım çalışması

-800 ha toprak muhafaza tesis çalışması

-2.000 ha toprak muhafaza bakım çalışması

-658 ha alanda sıklık bakımı çalışması

-8 ha alanda ilk aralama çalışması,

-150 ha alanda ormanların rehabilitasyonu çalışması

-40 ha alanda kültür bakımı çalışması yapılmıştır.

Orköy Faaliyetleri

Orköy çalışmaları kapsamında 2023 yılında 24 kişiye süt sığırcılığı projesi uygulanarak toplam

2.756.262,10 TL destek verilmiştir. Bu desteğin 2.205.009,68 TL si faizsiz geri ödemeli 551.252,42

TL si hibe şeklinde verilmiştir.

2024 yılı içerisinde

Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü Trabzon Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Bayburt il sınırları dâhilinde kurulmuş olup genel alanı 363.809 ha, ormanlık alanı ise 29.793 hektardır.

Ormanlık alanların %59’u verimli ormanlardan %41’i verimsiz ormanlardan oluşmaktadır. Orman servetimiz 349.170 m³, artım ise 19.915 m³ ‘tür. Yıllık eta miktarımız 1.163 m³ olup 2024 yılı damga programımız 5.000 m³ tür.

2024 yılı Haziran ayı itibariyle;

-1+500 km orman yollarında üst yapı yapımı

-1+00 km orman yollarında sanat yapısı yapımı

-25 ha ağaçlandırma tesis çalışması

-200 ha toprak muhafaza tesis çalışması yapılmıştır.

2024 Yılında;

-1000 km B tipi yeni orman yolu yapımı

-124 ha ağaçlandırma tesis çalışması

-235 ha ağaçlandırma bakım çalışması

-500 ha toprak muhafaza tesis çalışması

-2.000 ha toprak muhafaza bakım çalışması

-800 ha alanda sıklık bakımı çalışması

-150 ha alanda ilk aralama çalışması,

-60 ha alanda ormanların rehabilitasyonu çalışması

-25 ha alanda kültür bakımı çalışması yapılacaktır.

İŞ–KUR İl Müdürlüğü

İlimizde ki çalışabilir toplam nüfus yaklaşık 50.000 kişidir.

Kamu ve özel sektör olmak üzere ilimizde işçi çalıştıran yaklaşık 1.600 işyeri bulunmaktadır. OSB Bölgemizde Zeze Elektronik Fabrikası Açılmış Yaklaşık 50 kişilik istihdam oluşturuldu.

2857 iş arayan Kuruma kayıtlıdır.

Kurum aracılığı ile 650 kişi özel sektörde işe yerleşmiştir.

Kurumumuz aracılığı ile Göç İdaresi Müdürlüğüne 66 kişilik Daimi işçi alımı gerçekleşmiştir.

Kurumumuz aracılığı ile Sağlık Müdürlüğüne 21 kişilik Daimi işçi alımı yapılmıştır.

Kurumumuz aracılığı ile DSİ Müdürlüğüne 3 kişilik Daimi işçi alımı yapılmıştır.

İş ve Meslek Danışmanlarınca 1400 iş arayana danışmanlık hizmeti verilmiştir.

550 işyerine danışmanlık hizmeti verilmiştir.

1 özel sektör işyeriyle 3 kişilik işbaşı eğitim programı düzenlenmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla 18 adet Toplum Yararına program düzenlenmiş, bu programlarda 620 kişi 6 ila 9 ay arasında çalışmış ve çalışmaktadırlar.

İşsizlik ödeneği hak eden 285 kişiye işsizlik ödeneği ödemesi yapılmıştır.

İlimizde örneklem yöntemiyle 3 defa işgücü piyasası araştırması yapılmıştır.

Bayburt Tarım İl Müdürlüğü

2023 yılı içerisinde

İlimizde Tarımsal Üretim verilerinin piyasada satış endeksi değerlendirildiğinde 2023 yılı

tarım sektörü hasılamız sektör bazında 15 milyar 700 milyon olarak gerçekleşmiştir.

Bayburt ilimizde hububat ve yem bitkileri tarımı yoğun bir şekilde yapılmakta olup, son yıllarda tamamlanan sulama yatırımları sonucu şeker pancarı- patates ve ayçiçeği gibi endüstri ürünlerin yetiştiriciliği artmıştır.

2023 yılında,

-Havza bazlı tarımsal üretimi destekleme modeli kapsamında 7.004 üreticimize 66 milyon TL

-Hayvancılık destekleme modeli kapsamında 4.205 işletmeye 34 milyon TL

-Kırsal Kalkınma Yatırımlarının desteklenmesi kapsamında 1,8 milyon TL

-Arıcılık yatırımlarının desteklenmesi kapsamında 2,6 milyon TL

-Örtü altı üretimin desteklemesi kapsamında 3.15 milyon TL

-Alternatif gelir kaynaklarının artırılması kapsamında 3,5 milyon TL

-Mera ıslah ve amenajman projeleri kapsamında 1,4 milyon TL

-Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi ile 33,8 milyon TL

-Toplam Proje bedeli: 146,250 milyon TL

Son bir yılda bakanlık desteklemelerinde 99 milyon TL ile geçen seneye göre %50 oranında artış gerçekleşmiştir.

-Sağlık Paketi Projesi: 2 milyon 950 bin TL

-TAKEP Projesi: 6 milyon 300 bin TL

-Kuşburnu Yetiştiriciliği: 2 milyon 270 bin TL

-Meyvecilik Projesi: 3 milyon 90 bin TL

-Tıbbi Aromatik Bitki Yetiş. Projesi: 498 bin TL

-Seyyar Koyun Çadırı Projesi: 2 milyon 79 bin TL

-Arı Yan Ürünleri Üretim Projesi: 2 milyon 681 bin TL

2023 yılı yatırım programı kapsamında bakanlık ve yerel kaynaklı uygulanan projelerle 19 milyon 868 bin TL yatırım gerçekleştirilmiştir.

2023 üretim sezonu sezonunda;

Son bir yılda bakanlık desteklemelerinde 99 milyon TL ile geçen seneye göre %50 oranında artış gerçekleşmiştir.

12.681 üreticiye toplam 166.118 milyon TL destekleme ve yatırım için hibe ödemesi yapılmıştır.

Lisanslı Depo Etüt çalışması yapıldı. Tarım Bakanlığımız tarafından onayı alındı. Önümüzdeki 2 ay içerisinde Bayburt Merkez Rüştü Köyümüzde Temeli Atılarak İnşasına başlanacaktır.

TKDK Ofisi Bayburt Merkez’de Kuruldu. Kurulduğu andan itibaren Süt Ürünleri Üzerine 3

Proje Onaylandı. Hayvancılık ve Kişisel üretim Üzerine 25 Proje Ağustos ayı Sonunda onaylanacak.

Devlet Su İşleri

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2023-2024 yılları arasında Bayburt iline toplam 357.901.933 TL yatırım yapılarak, 6 adet tesis hizmete alınmıştır.

Bu tesislerin;

-1 adedi Baraj, 3 adedi Sulama Tesisi, 2 adedi Taşkın Koruma Tesisi,

-Baraj depolama kapasitesi 767.000 m³ hacmine ulaşmıştır

-Toplam 7.360 dekar arazi sulamaya açılmış ve yıllık 55 TL zirai gelir artışı sağlanmıştır.

-10 yerleşim yeri taşkınlardan korunmuştur.

Barajlar

2003 yılından bugüne kadar 1 tamamlanmış olup, toplamda 767.000 m³ biriktirme hacmine ulaşılmıştır.

İşletme Safhasındaki Barajlar (1 Adet)

1.Aydıntepe Erikdibi Barajı: Barajın temelden yüksekliği 57 metredir. 630.000 m³ su biriktirme hacmine sahip baraj, 2.940 dekar arazinin sulanmasına hizmet etmektedir. 2023 yılında hizmete alınmıştır.

Sulama Tesisleri

2023 yılından bugüne kadar 3 sulama tesisi tamamlanmış olup, toplamda 7.360 dekar arazi sulamaya açılmıştır. Böylece çiftçilere yıllık 55 milyon TL zirai gelir artışı sağlanmıştır.

İşletme Safhasındaki Sulama Tesisleri (3 Adet)

1.Bayburt Merkez Dövmekaya Barajı Sulaması: 1.260 dekar zirai arazinin sulanması sağlanmıştır. 2023 yılında hizmete alınmıştır.

2.Bayburt Merkez Sarımeşe Barajı Sulaması: 2.250 dekar zirai arazinin sulanması sağlanmıştır. 2023 yılında hizmete alınmıştır.

3.Demirözü Eymür Göleti Sulaması: 3.850 dekar zirai arazinin sulanması sağlanmıştır. 2023 yılında hizmete alınmıştır.

Dere Islahları

Taşkın Koruma Tesisleriyle Halkımızı ve Toprağımızı Koruyoruz.

2023 yılından bugüne kadar tamamlanan 2 dere ıslahı ile

-Bayburt şehir merkezi,

-Demirözü Yazıbaşı Köyü taşkınlardan korunmuştur.

Bayburt Geri Gönderme Merkezi

-Geri Gönderme Merkezi 32.770 metrekare alan üzerine inşa edilmiştir. Kullanım alanı 12.439 metrekaredir.

-Bayburt şehir merkezine yaklaşık 8 km uzaklıktadır.

-16 Ekim 2023 tarihi itibariyle Geri Gönderme Merkezinin faaliyete geçirilmiştir. An itibariyle 140 civarında yabancı barındırılmaktadır. Toplam kapasite 400’dür.

-10 tane 4 kişilik engelli birey odası (40 kişi)

-90 tane 4 kişilik yabancı misafir odası (360 kişi)

-2 adet yabacı; 1 adet personel yemekhanesi

-2 adet kapalı spor salonu

-2 adet çocuk oyun alanı (Kapalı-Açık)

-2 adet sosyal açık alan

-1 adet etkinlik odası

-1 adet bilgisayar salonu

-1 adet kütüphane

-2 adet kantin

Geçici Kabul Sonrası Yapılanlar

-2 ana giriş, 1 mekanik kısma geçiş, 10 kısım girişi, 1 avukat görüşme alanına geçiş olmak üzere toplam 14 demir parmaklıklı kapı yapıldı. Yabancı barınma alanına geçiş kısıtlanarak tek noktadan sağlanmaktadır.

-Yangın merdivenlerinden bahçeye çıkışları kontrollü hale getirmek için 16 noktaya manyetik kilit çalışması ile kontrol noktası düzenlemesi yapılmıştır.

-Yabancı yataklarının yere sabitlenmesi, kaynak ile birbirlerine sabitlenmesi ve sökülebilir parçalarının sabitlenmesi yapılmıştır.

-Yabancı barınma kısımlarında bulunan 70 adet pano kapağı güvenlik sorunlarına yol açabileceği değerlendirildiğinden kapak iç kısmına demir çerçeve yaptırılmıştır.

-Yabancıların kıymetli eşyalarının emanete alınacağı 480 adet kıymetli eşya dolabı yaptırılmıştır.

-Kamera izleme noktaları oluşturularak, ilave kamera (57) çalışması yapılmıştır.

-GöçNet altyapısının kurulumu sağlanmıştır.

-Yemek hizmet alımı ihalesi 21.12.2023 tarihinde yapıldı, sözleşme yapılması için itiraz süreleri beklenmektedir.

-Bakım sözleşmeleri yapılmıştır.

-Personel takip sistemi alınmıştır.

-Acil Durum Müdahale Planı hazırlanarak onaya sunulmuştur.

-Özel Güvenlik Faaliyet izni alınmıştır.

-Nizamiye, avukat/noter görüşme, kamera izleme alanı, jandarma irtibat noktası, güvenli geçiş noktası yabancı barınma güvenlik noktası için bilgilendirici talimatnameler hazırlanmış, uygun yerlere asılmıştır.

-Ankesörlü telefon altyapısı hazırlanarak kurulumları yaptırılmıştır.

-Çamaşırhane kurulumu tamamlanmıştır.

-Nizamiye ve güvenli geçiş noktası için kilitli emanet dolabı yaptırılmıştır.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü

Bayburt Devlet Hastanesine bağlı 55 Yataklı olarak Fizik Tedavi ek hizmet binasının faaliyete geçirilmesi. (Proje yapım aşamasında)

Bayburt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Diş üniti sayısı 13’ten 18 ünite çıkarıldı.

Aydıntepe İlçe Devlet Hastanesi ve Demirözü İlçe Devlet Hastanesi 7+1 Diyaliz Ünitesi açıldı. (Ruhsatlama aşamasında)

Bayburt Devlet Hastanesi Anjiyografi Ünitesi açıldı. 2024 yılı ilk üç aylık dönemde 24 KVS hastası sevk olurken, Anjiyo Ünitesi Açıldığı günden bugüne 189 kişiye anjiyo girişimsel işlem yapılmıştır.

Kemoterapi Ünitesi güncel standartlara uyarlanarak hizmet vermeye devam etmiştir.

2023 Yılı Uzman Hekim sayısı 61 iken 2024 yılı Uzman Hekim sayısı 72 olmuştur. (Çocuk Cerrahisi Uzmanının göreve başlaması)

Merkez Toplum Sağlığı Merkezinin istinat duvarının yapılması.(1.500.000)

Arpalı Aile Sağlığı Merkezi Hizmet Binasının yenilenmesi.(2.000.000)

Pınargözü Köyü Aile Sağlığı Merkezi Hizmet Binasına ait istinat duvarının yapılması.(500.000)

Bayburt Devlet Hastanesi çatı izolasyonu, PVC zemin kaplamalarının ve kanalizasyon giderinin tadilatlarının yapılması.(2.500.000)

Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi

15 diş hekimi, 1 ağız ve çene cerrahı ile hizmet vermekteyiz.

Günlük ortalama 350 hasta tedavi görmektedir.( mhrs + ayaktan).

2023 yılında 2 adet, 2024 yılında 3 adet yeni ünit hastanemize kazandırılmıştır.

Diş hastanemize artık ayaktan başvuran her hasta muayene olabilmektedir.

Diş hastanemizde her gün 8.00-17.00 saatleri arasında gündüz acilimiz hizmet vermeye

başlamıştır. Ağrılı olan hasta mhrs sisteminden kayıtlı olmasa da işlem yaptırabilmektedir.

Diş hastanemiz de gece 12 ye kadar röntgen açılmıştır.

Diş hastanemiz de işlem yaptıramayan çocuk, engelli ve koopere olmayan hastalara genel

anestezi başlamıştır.

Devam eden randevu sistemi altında yarım kalan tedavilerde hekimler hastaları mhrs ye

yönlendirmeden kendileri randevu vermeye başlamıştır.

Muayene ve çekim işlemi için hastalar artık ayaktan tedavi olabilmektedir. Poliklinik hizmeti arttırılmıştır.

Mhrs randevu günü 15 günden 5 ile 7 güne düşürülmüştür.

Çene cerrahisi uzmanımız gömülü diş çekimi, kırık çene ameliyatları, botoks işlemi, implant uygulaması, kist operasyonu ve eklem tedavisi yapmaktadır.

Bugüne kadar ortalama 50 hastamıza 110 adet implant uygulanmıştır. 90 adet implant uygulaması içinde randevu verilmiştir.

Diş Hastanemize hastalara ödeme kolaylığı olması için pos cihazı alınmıştır.

Çocuk poliklinik odamız yenilenmiş olup çocuk bölümünde yer tutucu uygulaması başlamıştır.

Protez bölümünde implant üstü yapılmaya başlanmıştır.

Endodonti bölümünde fiber post uygulaması başlamıştır.

Vatandaşlarımıza daha fazla tedavi seçeneği sunularak il dışı sevkler büyük oranda azaltılmıştır.

Turizm İl Müdürlüğü

Projesi Onaylanan Yatırımlar

-Çımağıl Mağarası restore çalışması

-Aydıntepe Yeraltı Şehri restore çalışması

-Sırakayalar Şelalesi restore çalışması

-Çoruh Nehri ve Aslandağı üzerinde kurulacak olan bölgenin ilk ve tek turizm destinasyon alanı proje çalışması tamamlanmış, Aslandağı üzerinde bungalov evlerin yapımına başlanmıştır. çoruh nehri üzerinde destinasyon çalışmasına ise 2 hafta gibi bir süre içerisinde başlayacaktır.

-Hizmete girmesi ile birlikte Bayburtumuz uluslararası turizmin aks bir bölümü haline gelecek olan Bayburt – Gümüşhane havalimanı çalışmaları kapsamında; altyapı inşaatı tamamlanmış olup üstyapı çalışmaları devam etmektedir.

-Çirit sahası yatırım programına alınmış olup 2 hafta içerisinde spor toto ile protokol imzalaması gerçekleştirilecektir.

-Uzungöl – Bayburt yolu yapım çalışması yatırım programına alındı.

Projesi Tamamlanan Yatırımlar

Çoruh Nehri üzerinde tarihi taş köprü çalışmaları trafiğe açılmış olup (Restore Çalışması devam etmektedir.)

Yaya köprüleri kurulumu devam etmektedir. Saat Kule köprüsü restoresine yakın bir zamanda başlanılacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Oftomoloji Derneği Uluslararası Kongresi Bayburt şehrimizde gerçekleştirilmiştir. (Azerbaycan, K.K.T.C. Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye’nin değişik illerinden katılan prof. dr. ile gerçekleştirilmiştir.)

Organize Sanayi Bölgesi

OSB Bölgesi fosseptik, üst yapı ve asfaltlama çalışmaları yatırım programı içerisine alınmıştır.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığımızın 800 milyon TL’lik yatırım projesi ile Bayburt’umuza 61.000 dönüm arazi üzerinde 140 adet dükkân ile imalat- bakım- onarım hizmeti verecek olan yeşil sanayi sitesi konseptli güneş enerji panelleri ile elektrik ve ısıtma ihtiyaçlarını kendileri karşılayarak 38.500 metrekare üzerinde hizmet verecek sanayi projemiz Cumhurbaşkanlığı Strateji Ve Bütçe Başkanlığımız tarafından yaptığımız çalışmalar sonucu kabul edilmiştir.

Bu proje aynı zamanda eski sanayi mahallesinin kentsel dönüşümünü de hızlandıracak, bölgeyi Bayburt’umuzun prestij alanına dönüştürecektir.

Doğaltaş Fabrikası çalışmaları kapsamında istihdam sayısı artırıldı. 3 tane daha makine eklenerek fabrika üretim kapasitesi %100 yakına ulaştırıldı.

Doğaltaş Fabrikasının yapmış olduğu ihracat ile şehrin ihracat verileri yükseldi.

Adliye

Adliye Sarayı hizmet binası 2024 yatırım programına alındı.

Proje çalışmalarının Ağustos 2024 de tamamlanmasının ardından, inşaatımız 12 duruşma salonu, 20 hâkim, 16 savcı odası, İcra Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik, Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü olmak üzere toplam kapalı alan 17.811 m2 olarak planlanmıştır.