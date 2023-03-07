Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda Millet İttifakı'nın diğer genel başkanları, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasının açıklandığı metinde ise İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlarının da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanabileceği ifadesi yer aldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.

4,5 SAATLİK TOPLANTI

Yaklaşık 4,5 saat süren toplantı sonrası 6 lider açıklama yapmak üzere Saadet Partisi Genel Merkezi önüne geldi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıklamak üzere Temel Karamollaoğlu söz aldı.

Bugün aynı zamanda Berat Kandilinin idrak edildiğini, üç ayların içinde olunduğunu ve ramazana çok kısa bir zaman kaldığını belirten Karamollaoğlu, "Bundan dolayı Cenabıhakk'ın bu gece hürmetine aldığımız kararları başarıyla neticelendirmesini niyaz ediyorum" diye konuştu.

İçinde bulunulan günlerin acılı olduğunu, on binlerce kişinin hayatına veda ettiğini, birçok şehirde binaların yıkıldığını anlatan Karamollaoğlu, vefat edenlere rahmet, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifa diledi.

Karamollaoğlu, "Bugün burada bir araya gelmemizin sebebini hepiniz biliyorsunuz. Sizi daha fazla burada tutmak istemiyorum. Hava biraz soğuk, aynı zamanda mübarek bir gecedeyiz. Bu toplantılarımız neticesinde aldığımız kararı, önemli olan siz kardeşlerimize duyurmayı bir görev addediyorum." şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyuran Karamollaoğlu, "Bu görevin hayırlı olmasını diliyor, inşallah seçimlerin ardından da kendisine başarılar temennisinde bulunuyorum." dedi.

"TÜRKİYE'Yİ İSTİŞARE İLE YÖNETECEĞİZ"

Ardından kürsüye Kılıçdaroğlu geldi.

Partilerin genel başkanlarına teşekkür eden Kılıçdaroğlu, Yunus Emre'nin "Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz." sözlerini hatırlattı, bu sözden aldıkları ilhamla Türkiye'nin bütün renklerini aynı sofrada buluşturmak için yola çıktıklarını belirtti.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bu sofra Halil İbrahim Sofrası'dır. Halil İbrahim Sofrası, komşusu açken tok yatmamaktır, Halil İbrahim Sofrası tek bir çocuğun dahi yatağa aç girmemesidir. Halil İbrahim Sofrası, zulmün sona ermesi, hakkın, hukukun ve adaletin hakim kılınması demektir. Bizim soframız barışın ve kardeşliğin sofrasıdır. En büyük gayemiz Türkiye'yi bereketli, huzurlu ve neşeli günlere taşımaktır. Allah'ın izniyle bunu hep birlikte başaracağız. Biz Millet İttifakı olarak Türkiye'yi istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz.

Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin yol haritası üzerinde de mutabık kalmış bulunuyoruz, 11 madde... Az önce içeride sonuçlandı ve onu basın mensuplarıyla paylaşacağız. Bu kapsamda parlamenter sisteme geçiş sürecinde Millet İttifakı'na dahil diğer partilerimizin sayın genel başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır. Şunu da belirtmek isterim, Millet İttifakı'nın kapısı, ortak Türkiye hayalimizi paylaşan herkese sonuna kadar açıktır. İnanç, düşünce, ideoloji, kimlik ayırt etmeksizin 85 milyon insanımızı yürekten selamlıyoruz."