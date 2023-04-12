Millet İttifakı olarak İyi Parti'nin adayı Dr. Karabey Kadri Karaoğlu'nun destekleneceği ifade edilen açıklamada, "Bayburt'umuzun sahipsizliğine, kimsesizliğine, unutulmuşluğuna ve Gazi Meclisimizdeki suskun sessizliğimize son vererek, ilimizin liyakatli ellerde yükselme zamanı gelmiştir. 14 Mayıs günü sandıktan milletin özgür iradesi ile, millet çıkacak ve tarih güzel günlerin başlangıcı olarak bugünü yazacaktır" dedi.

İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA ve Gelecek Partisi'nin il başkanlarının imzası bulunan metin:

14 Mayıs günü, ülkemiz için bir kez daha demokrasi merheminin yaraları saracağı ümidiyle, daha mutlu, daha güzel, daha iyi bir ülkede yaşama azminde hür irademizi ortaya koymak, Millet olarak son sözü söylemek üzere, sandığa gideceğiz.

Tek bir insana oldukça ağır geleceği en başından belli olan, öncelikli niyeti memleketin hayrına değil şahsi ve keyfi hesaplar olduğu apaçık ortada olan ve geçen yıllar boyunca, başta ekonomi olmak üzere, ahlâki erozyon, adalesizlik, göç gibi her alanda yaşadığımız sıkıntılar ile ne yapacağı belli olmayan tek adam ve başkanlık sistemini sonlandırmak üzere, birbirinden farklı fikirlere sahip fakat söz konusu vatan, millet, memleketimiz için ortak değerlerimiz olduğunda, aynı hassasiyetleri taşıyan, 6 parti bir araya gelerek Millet İttifakı çatısı altında vatandaşımızın dertlerine çare olmanın yollarını istişare ederek bulmak ve tüm bunları ortak bir mutabakat metni ile, tarih önünde kayıt altına alma iradesini göstermiştir.

Bu amaçla, geldiğimiz noktada, Milletimizin sarsılmaz iradesinin ifade mercii olan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin şerefli mazisinde olduğu gibi güçlenmesi ve yeniden milletin iradesinin tecelligahı olabilmesi, yeni meclisimizde, ilimizin daha güçlü temsil edilebilmesi için, Millet İttifakı partilerinin il başkanları olarak, Genel başkanlarımızın da ortak kararı doğrultusunda Bayburt için birleşiyor ve 14 Mayısta kıymetli hemşehrilerimizden destek istiyoruz.

Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Mübarek Ramazan ayı içerisinde sizlerle paylaştığımız bu güzel karar, umuyoruz ki milletimiz, ülkemiz ve Bayburt’umuz için gelecekteki umutlu yarınlar adına, hayırlı ve yerinde bir karar olacaktır.

Bayburt’umuzun sahipsizliğine, unutulmuşluğuna ve gazi meclisimizdeki suskun sessizliğimize son vererek, ilimizin liyakatli ellerde yükselme zamanı gelmiştir.

14 Mayıs günü sandıktan milletin özgür iradesi ile, Millet çıkacak ve tarih güzel günlerin başlangıcı olarak bugünü yazacaktır.

Kim ne hesap yaparsa yapsın, kim ne iftira atarsa atsın, insan gibi yaşama hakkı yeniden sağlanacaktır. Umuyoruz ki 15 Mayıs sabahı bu vatan tüm korkularından ve kaygılarından arınmış olarak küllerinden yeniden doğacaktır.

Millet İttifakı ortak adayımız Dr. Karabey Kadri Karaoğlu’nun öz geçmişi şöyle:

Dr. Karabey Kadri Karaoğlu 1966 yılında Bayburt’ta dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Bayburt’ta tamamladıktan sonra girdiği Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği bölümündeki eğitimine ara verip İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 1993 yılında mezun olmuştur.

Hekimlik görevine 1993 yılında Bayburt Arpalı Beldesi Sağlık Ocağı’nda başlamıştır. 1996-97 yıllarında Yedek Subay Adayı olarak Diyarbakır, Kulp ve Hani’de askerlik vazifesini yerine getirmiştir.

1997 yılında memleketi Bayburt’a Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi’nde müdürlük görevini üstlenmiştir. 1998 yılında İl Sağlık Müdür Yardımcılığı ve ardından

İl Sağlık Müdürlüğü’ne atanmış 12 yıl boyunca bu görevini layıkıyla yerine getirmiştir.

Bayburt Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi (KETEM)’de Baştabip olarak hekimlik mesleğine devam etmiştir.

7 Haziran 2015 tarihinde seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil etmiştir. “Daha yapılacak çok iş var” düsturuyla hareket eden Karaoğlu yarım kalan milletvekilliği görevini başarıyla devam ettirmek için millet ittifakının ortak adayı olarak İyi Parti listesinden milletvekili adayı gösterilmiştir.

Bayburt’un sosyal ve kültürel hayatında önemli bir iz bırakmış, merhum şair ve araştırmacı Arif Nevzat Karaoğlu namı diğer Şaskuni Baba’nın üçüncü oğludur.

Evli ve üç çocuk babası olan Karaoğlu amatör düzeyde uzak doğu sporlarıyla ve Halk müziği ile ilgilenmekte olup orta düzeyde İngilizce bilmektedir.