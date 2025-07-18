Pek çok kişi baş ağrısını önemsemediği için doktora ya çok geç gidiyor ya da hiç gitmiyor. Çevresindeki migren hastalarından tavsiyeler alarak kendi ağrılarını geçirmeye çalışan sayısı oldukça yüksek. Uzmanlar, inatçı ağrılara karşı migren botoksu sayesinde yüzde 60-65’lere varan kalıcı çözümlere de ulaşılabildiğine dikkati çekti.İSTANBUL (İGFA) - Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, migrenin farklı nedenlerle ortaya çıkabileceğini ve kadınlarda hormonal değişikliklerin migren ataklarını tetikleyebileceğini belirtti. Kronik migren tedavisinde botoks ve migren aşısının etkili olduğunu vurgulayan Kütükçü, bu işlemlerin uzman nörologlar tarafından yapılması gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, migrenin kadınlarda özellikle östrojen değişimlerine bağlı olarak regl döneminde sıkça görüldüğünü, ancak menopoz sonrası bu atakların azalabileceğini söyledi. Migren tedavilerinin atak anı ve önleyici yöntemler olarak ikiye ayrıldığını belirten Kütükçü, “Ataklarda ağrı kesiciler ve migrene özgü triptan ilaçları kullanılıyor. Önleyici tedavilerde ise antidepresan, tansiyon ve antiepileptik ilaçlar devreye giriyor. Ayda 15 günden fazla ağrı çeken kronik migren hastalarında botoks ve migren aşısı gibi yöntemler %60-65 başarı sağlıyor. Botoksun etkisi 3 ila 9 ay sürüyor ve yaşam kalitesini artırıyor” dedi.

Kütükçü, botoksun yalnızca uzman nörologlar tarafından uygulanmasının kritik olduğunu vurguladı.

MİGRENİ TETİKLEYEN ORTAMLAR

Migren hastalarının parlak ışık, yüksek ses ve yoğun kokulara karşı hassas olduğunu ifade eden Kütükçü, “Alışveriş merkezleri gibi gürültülü ve havasız ortamlar migreni tetikleyebilir. Mentollü krem, soğuk veya sıcak masaj, magnezyum takviyesi ve sessiz, karanlık bir ortamda istirahat ağrıyı hafifletebilir,” önerisinde bulundu.

MİGREN VE GERİLİM BAŞ AĞRISI ARASINDAKİ FARKLAR

Kütükçü, migrenin gerilim tipi baş ağrısıyla karıştırıldığını belirtti: “Migren, tek taraflı, zonklayıcı, ışığa ve sese hassasiyetle seyreden bir ağrıdır ve 4-72 saat sürer. Gerilim baş ağrısı ise hafif, yaygın ve haftalarca devam edebilir. Migrenin spesifik bir tanı yöntemi yok; tanı, hastanın ağrı tarifine dayanıyor.”Tetikleyici Faktörler Kişiye Özel

Migren tetikleyicilerinin bireysel farklılıklar gösterdiğini vurgulayan Kütükçü, “Uyku düzensizlikleri, geç kahvaltılar, kafein eksikliği, demir veya magnezyum düşüklüğü, kansızlık, stres ve yorgunluk migreni tetikleyebilir. Çikolata, peynir veya kuru yemiş bazı hastalarda atağa neden olurken, bazılarında ağrıyı hafifletebiliyor,” dedi.