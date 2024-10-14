Mide balonu, fazla kiloları kontrol altına almak ve kilo vermeyi hızlandırmak için mideye endoskopik olarak yerleştirilen şişirilebilir bir balondur. Bu yöntem diyet ve egzersizle de desteklenmelidir. Konuyla ilgili Uzm. Dr. Osman Anıl Savaş mide balonu hakkında önemli bilgiler verdi.İSTANBUL (İGFA) - Mide balonu uygulamasının, vücut kitle indeksi 25-35 arasındaki kişilere düzenli diyet ve spor yapmasına rağmen kilo veremeyen kişilere uygulanabilen bir yöntem olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Osman Anıl Savaş, aynı zamanda vücut kitle indeksi 60 ve üzeri olan super morbid obez hastalarda genel anesteziyi kaldıramayacak olan kişilerde obezite ameliyatı öncesinde kilo verdirmek amacıyla kullanılabildiğini söyledi.

Günümüzde Endoskopi ile hafif bir anestezi altında takılan veya yutulabilir tipte olan kabaca iki çeşit balonun mevcut olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Savaş, mide balonunun nasıl kilo verdireceği yönündeki soruya da, "Mide içerisinde fazladan yer kaplayarak ve kişinin aşırı gıda tüketimini engelleyerek kilo vermesine yardımcı olur. Bunun yanında istikrarlı ve kararlı bir şekilde diyet ve spor yapılması kişinin yöntemden çok daha fazla verim almasını, ideal kilosuna hızla ulaşmasını ve korumasını sağlar" şeklinde yanıt verdi.