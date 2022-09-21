Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanlığını ziyaret eden Prof. Dr. Kamil Aydın, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin 25 Eylül 2022 Pazar günü Erzurum'da yapacağı bölge mitingiyle ilgili bilgi verdi.

Aydın, Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli'nin Adım Adım 2023 mitingleri kapsamında 25 Eylül 2022 Pazar günü saat 16.00'da İstasyon Meydanı'nda halka hitap edeceğini belirterek, "Bayburt'u da orada görmekten onur duyacağız. Ben Bayburtlu hemşehrilerimi Bayburt burada demeye davet ediyorum" dedi.

MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap ise, Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli'nin “2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net” temasıyla startını verdiği mitinglerin Erzurum etabı için Bayburt'un hazır olduğunu ve 10 binlerin akın edeceği mitingte Bayburt'un tam teşekküllü hazır olacağını kaydetti.