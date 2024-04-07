Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan ve partililerle birlikte geldiği adliye önünde mazbatasını alarak, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başkan Memiş, "Teşekkürler Bayburt’um. Mazbatamızı aldık. Bayburt’umuzu daha ileriye taşımak için çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeni dönem ilimize ve Bayburt’ta yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" dedi.

MHP süreci YSK'ya mı taşıyor? Öte yandan seçimin ardından MHP tarafından Bayburt İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na geçersiz oyların sayımına yönelik başvuru yapıldı.

Geçersiz oyların sayımının ardından 30 AK Parti hanesine, 14 MHP hanesine oy yazıldı. Daha sonra MHP ve Bağımsız Aday Nagihan Uluca tarafından Bayburt İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na sandıkların tamamının yeniden sayımına yönelik başvuru yapıldı. 5 Nisan'da yapılan başvuruyu Bayburt İl Seçim Kurulu Başkanlığı 7 Nisan (bugün) reddederek AK Parti Adayı Mete Memiş'in mazbatasını teslim etti. MHP'nin ve Bağımsız Aday Nagihan Uluca'nın süreci Yüksek Seçim Kurulu'na taşıyacağı öğrenildi. MHP Bayburt İl Başkanlığı'ndan ise konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.