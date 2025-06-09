Beslenme ve Diyet Uzmanı Pınar Koç, yaz öncesi kilo verme telaşında metabolizmayı hızlandırmanın yollarını anlattı: Düzenli kahvaltı, yeterli protein, lifli gıdalar ve egzersizle metabolik dengeyi sağlayın.İSTANBUL (İGFA) - Yaz mevsimi yaklaşırken kilo verme çabaları artıyor, ancak yavaş metabolizma bu süreci zorlaştırabiliyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Pınar Koç, metabolizma hızının beslenme, hareket ve yaşam tarzıyla doğrudan ilgili olduğunu vurguladı.

Koç, yeterli beslenme, düzenli egzersiz ve kaliteli uyku, metabolizmayı hızlandırmanın temel taşları olduğunu söyledi.

İşte metabolizmayı hızlandırmanın 12 kuralı:

Kahvaltıyla Başlayın: Düzenli kahvaltı metabolizmayı canlandırır, kalp sağlığını destekler ve obezite riskini azaltır.

Aç Kalmayın: Uzun süre açlık metabolizmayı yavaşlatır. Ara öğünlerle kan şekerini dengeleyin.

Yeterli Protein Alın: Her kiloya 1 gram protein, termik etkiyle metabolizmayı hızlandırır ve tokluğu artırır.

Lifli Besinler Tüketin: Günde 25-30 gram lif (mercimek, armut, badem) bağırsak hareketlerini ve metabolizmayı destekler.

Şok Diyetlerden Kaçının: Düşük kalorili diyetler kas kaybına ve metabolizma yavaşlamasına yol açar.

Haftada 2 Gün Balık: Omega-3’ten zengin somon, uskumru veya keten tohumu metabolizmayı canlandırır.

Yeşil Çay İçin: Günde 2-3 fincan şekersiz yeşil çay, kateşin ve kafeinle yağ yakımını artırır.

Bol Su Tüketin: Kilo başına 30-33 ml su (ör. 70 kg için 2.1-2.3 litre) metabolizmayı destekler.

İşlenmiş Gıdalardan Uzak Durun: Paketli ürünler yerine doğal, ev yapımı gıdaları tercih edin.

Kahve Tüketin: Günde 2-3 fincan sade filtre kahve veya 1-2 fincan Türk kahvesi metabolizmayı hızlandırır.

Doğal Destekçiler: Ananas, kırmızı meyveler, elma sirkesi, acı biber, zencefil ve turpgiller metabolik sağlığı destekler.

Egzersiz ve Uyku: Direnç egzersizleri kas kütlesini artırır, düzenli uyku ise hormonal dengeyi sağlar.