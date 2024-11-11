Türk pop müziğin zirvedeki ismi Mert Demir, Avrupa Turnesi kapsamında yapacağı konser serisi ile ülke ülke gezerek hayranları ile buluşacak.İSTANBUL (İGFA) - Türk pop müziğin zirvedeki ismi Mert Demir, Avrupa Turnesi kapsamında yapacağı konser serisi ile ülke ülke gezerek hayranları ile buluşacak. Biletleri haftalar öncesinden tükenen turnenin Brüksel’deki son ayağı da büyük ilgi gördü ve tüm biletleri satıldı.
Yoğun istek üzerine turneye Viyana’daki Hallmann Dome ve Paris’teki Casino de Paris isimli iki önemli ve sembol olmuş mekan eklendi.
Mert Demir’in Avrupa turnesine büyük ilgi!
Türk pop müziğin zirvedeki ismi Mert Demir, Avrupa Turnesi kapsamında yapacağı konser serisi ile ülke ülke gezerek hayranları ile buluşacak
Türk pop müziğin zirvedeki ismi Mert Demir, Avrupa Turnesi kapsamında yapacağı konser serisi ile ülke ülke gezerek hayranları ile buluşacak.İSTANBUL (İGFA) - Türk pop müziğin zirvedeki ismi Mert Demir, Avrupa Turnesi kapsamında yapacağı konser serisi ile ülke ülke gezerek hayranları ile buluşacak. Biletleri haftalar öncesinden tükenen turnenin Brüksel’deki son ayağı da büyük ilgi gördü ve tüm biletleri satıldı.
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