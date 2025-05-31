PSA International, Akfen Holding ve IFM Investors ortaklığıyla faaliyet gösteren Türkiye’nin en büyük derin deniz terminali Mersin Uluslararası Limanı (MIP), 455 milyon dolar tutarındaki East Med Hub 2 (EMH2) Terminali'nin ilk fazını başarıyla tamamladı.MERSİN (İGFA) - Türkiye’nin en büyük derin deniz terminali olan Mersin Uluslararası Limanı (MIP), ilk fazı tamamlanan, 455 milyon dolar yatırım tutarına sahip East Med Hub 2 (East Mediterranean Hub - EMH2 / Doğu Akdeniz Merkezi) Terminali yatırımını resmi törenle duyurdu. MIP’nin kapasitesini ve uluslararası ticaretteki gücünü artıracak yeni yatırımının duyurulduğu törene, Mersin Valisi Atilla Toros, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Kamu-Özel Sektör İş Birliği Daire Başkanı Ali Kamil Özmen, Singapur Türkiye Büyükelçisi Kok Li Peng, kamu, özel sektör ve sivil toplumdan çok sayıda yetkili katıldı.

Türkiye’nin uluslararası ticaret altyapısını ve küresel tedarik zincirindeki konumunu güçlendiren yatırımın il fazı kapsamında tamamlanan yeni rıhtım 17,5 metre derinlik ve 880 metre uzunlukla 24 bin TEU kapasiteli yeni nesil konteyner gemilerine hizmet verebilecek. 2026 yılının ilk yarısında tüm fazlarıyla hizmete açılması planlanan proje, MIP’nin yıllık konteyner elleçleme kapasitesini 2,6 milyon TEU’dan (Twenty-foot Equivalent Unit, Yirmi Ayak Eşdeğer Birimi) 3,6 milyon TEU’ya çıkaracak. Yeni terminal, aynı anda iki Ultra Büyük Konteyner Gemisi’ni (Ultra Large Container Vessels, ULCV) ağırlayabilecek kapasitesiyle Mersin’i Doğu Akdeniz’in en önemli lojistik merkezlerinden biri haline getirecek.

Mersin Valisi Atilla Toros törende yaptığı konuşmasında; “Uluslararası deniz taşımacılığı ve deniz yoluyla taşınan yüklerin, kara, demir ve havayoluyla geniş bir hinterlanda ulaştırma kabiliyetine sahip olan Mersin aynı zamanda Ortadoğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Rusya ve Asya arasındaki ticaretin önemli bir kavşak noktası. Ülkemizin de dünyaya açılan en güçlü kapısı. Bu nedenle eşsiz coğrafyamızda yer alan ilimizin en önemli marka değerlerinden olan Mersin Limanı’nın rıhtım genişletme yatırımı açılışının heyecanı bizler için büyük bir gurur tablosudur.

Bugün, burada temelleri 19.yy’da atılan Mersin Limanı; dünyanın, en büyük 100 limanı arasında, 91. sırada yer alarak, göğsümüzü kabartacak noktaya erişti. Konteyner kapasitesini, 2,6 milyondan, 3,6 milyon TEU’ya yükseltecek bu yatırımla birlikte, çok kısa sürede, çok daha yukarı seviyelere ulaşacak. Modern İpek Yolu'nun en stratejik duraklarından biri olma yolunda olan Mersin Limanı 124 hektarlık sahasıyla artık çok daha güçlü, çok daha iddialı. Türkiye’deki çok amaçlı, en büyük liman olan Mersin Limanı 5 bin kişiye doğrudan, 30 bin kişiye de dolaylı olarak istihdam sağlayarak Türkiye ekonomisine büyük ölçekli katkı sağlamaya devam ediyor” dedi.

TC. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez konuşmasında şunları söyledi, “Mersin Limanı, sadece Türkiye’nin değil, bölge ülkelerinin de transit yük trafiğinde kritik bir merkez haline gelmiş, ülkemizin küresel ticaretteki rekabet gücünü artıran öncü bir lojistik üs olmuştur. 2024 yılında mal ihracatımız 262 milyar dolar, ithalatımız ise 344 milyar dolar civarında gerçekleşmiştir. Dolayısıyla 600 milyar dolardan fazla bir malın yurtdışına çıkışı ve girişi söz konusu olmuştur. Bu rakamın önemli bir kısmı da limanlar üzerinden gerçekleşmiştir. Liman altyapısı özellikle ihracatımız açısından önem arz ediyor.

Ülkemizin son dönemde ulaştırma ve lojistik alanlarında attığı kararlı adımların, altyapıya verilen stratejik önemin ve kamu-özel sektör iş birliğinin somut bir tezahürü olan Mersin Limanı Yeni Terminali’nin açılışını gerçekleştirmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Bakanlık olarak, modern ve yüksek kapasiteli liman altyapılarının yalnızca bölgesel kalkınmayı değil, aynı zamanda ulusal rekabet gücümüzü artıracağına olan inanıyoruz.”

Yeni yatırımın Doğu Akdeniz ve uluslararası ticaret açısından önemine vurgu yapan PSA Avrupa & Akdeniz ile PSA Orta Doğu & Güney Asya Bölge CEO’su Vincent Ng şunları söyledi: “EMH2’nin 2026 yılında tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. PSA olarak Mersin Uluslararası Limanı’nın geleceğine yatırım yapma kararlılığımızı sürdürüyoruz. PSA'nın 'Düğümden Ağa' stratejisinin ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyona geçişinin önemli bir parçası olan MIP, operasyonel mükemmelliğe ve sürdürülebilir dekarbonizasyona olan bağlılığımızın güçlü bir örneğidir. Bölge için uzun vadeli değer yaratma ve Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunma kararlığımız devam edecek.”

MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh ise şu projenin sürdürülebilir etkilerinin altını çizerek, “EMH2, sadece operasyonel anlamda değil; çevresel, ekonomik ve toplumsal katkılarıyla da Türkiye için bir gurur kaynağıdır. MIP olarak bu yatırımla hem liman performansımızı üst seviyeye çıkarıyoruz hem de Mersin’i global lojistik ağında daha güçlü bir oyuncu haline getiriyoruz” diye konuştu.

Projenin ikinci fazında, 17,6 hektarlık yeni bir operasyon sahası devreye alınacak. Bu alanda yer alacak sekiz adet gelişmiş otomatik raya monteli vinç (aRMG) ve dört yeni gemiden karaya (STS) vinç, limanın operasyonel kabiliyetlerini artıracak. Tamamı elektrikli olacak bu ekipmanlar, MIP’nin 2030’a kadar karbon emisyonlarını %50 azaltma ve 2043’te karbon nötr olma hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak.

Proje bölgedeki istihdama da önemli bir katkı sunacak. EMH2 tamamlandığında 500 doğrudan, 5 bine kadar dolaylı istihdam yaratması bekleniyor.